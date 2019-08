Benevento, sconfitta nel test con la Roma I capitolini si impongono con un largo vantaggio. I sanniti chiudono in dieci

Roma – Benevento 8-0

Roma (4-3-3): Cardinali Boer (25’st); Parodi, Santese (10’st Tripi), Buttaro (22’st Silipo), Semeraro (6’st Nigro); Riccardi (10’st Milanese), Chierico (1’st Bove), Darboe (22’st Simonetti); D’Orazio (1’st Besuijen), Estrella (22’st Bamba), Providence (1’st Zalwski). All.: De Rossi

Benevento (3-5-2): Carriero (42’st Diglio); Di Ronza, Pastina, Ciaravolo (6’st De Luca); Onda (19’st Delle Curti)(39’st Menichino), De Rosa (6’st Mirante)(42’st Gargiulo), Federico (6’st Alfieri), Pietroluongo (6’st Alba), Andreozzi (6’st Solimeno); Ferraro (6’st Dublino), Mancino (19’st Pape Samba). A disp.: Vitale. All.: Romaniello

Marcatori: 6’pt Providence, 17’pt e 4’st Estrella, 44’pt D’Orazio, 10’st Besuijen, 41’ e 47' st Milanese, 43’ Bamba

Note: 36’st espulso Pastina

E' terminato con il largo risultato di 8-0 il test amichevole disputato questo pomeriggio, al Tre Fontane, tra la Roma e il Benevento. E' chiaro che il risultato lascia il tempo che trova, anche perché tra le due formazioni c'è una differenza di categoria e di spessore; per il tecnico Romaniello era fondamentale analizzare attentamente la condizione dei suoi ragazzi a tre settimane dall'esordio in campionato con il Lecce.

La Strega è scesa in campo con il 3-5-2. Tra i titolari c'erano anche ben cinque 2002, contro uno dei capitolini. La sfida è cominciata subito in maniera scoppiettante, dato che il Benevento ha sfiorato il vantaggio con un palo esterno colpito da Mancino dopo pochi secondi. Il vantaggio della truppa di De Rossi, però, è giunto al 6' con Providence.

Il Benevento non si è perso d'animo e al 13' è andato vicino al pareggio con un contropiede di Ferraro su ottimo assist di Pastina, ma Cardinali si è opposto bene all'offensiva dell'attaccante sannita. La Roma, però, è riuscita a siglare il bis al 17' con una forte conclusione di Estrella. Al 40' i sanniti hanno avuto l'occasione di accorciare le distanze con un calcio di rigore procurato da Mancino per fallo commesso da Santese. Sul dischetto, però, Di Ronza si è fatto ipnotizzare da Cardinali. Il primo tempo si è chiuso sul 3-0, grazie alla rete di D'Orazio giunta al 44'.

Nella ripresa entrambi gli allenatori hanno effettuato numerosi cambi. I padroni di casa hanno preso il largo, segnando due reti nel giro di dieci minuti con Estrella e il nuovo entrato Besuijen. Al 36' la truppa di Romaniello è stata costretta a proseguire la gara con un uomo in meno a causa dell'espulsione rimediata da Pastina. La superiorità numerica ha permesso alla Roma di bissare il vantaggio, andando a segno con Milanese (per lui una doppietta) e Bamba.

Al Benevento resta il buon primo tempo, in cui nonostante lo svantaggio non ha avuto timore di rendersi pericoloso in diverse occasioni, fallendo anche il possibile 2-1 con il calcio di rigore parato da Cardinali.