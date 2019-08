De Rossi: "Benevento buona squadra, ci ha messo in difficoltà" Il tecnico della Roma: "Banco di prova importante sotto l'aspetto tattico"

Al termine del test amichevole tra Roma e Benevento, terminato con il risultato di 8-0 in favore dei capitolini, ha parlato ai microfoni di RomaTv il tecnico Alberto De Rossi che ha elogiato la formazione guidata da Romaniello:

"Il Benevento è una squadra che gioca molto bene a calcio. Soprattutto nel primo tempo non riuscivamo ad accorciare, utilizzano un sistema di gioco che affronteremo più volte nel corso del campionato. E' stato un banco di prova importante anche sotto l'aspetto tattico. Non ci stavano a perdere, infatti c'è stata anche una inerzia spiccata verso di noi. Lo scorso anno ci diedero filo da torcere e li abbiamo chiamati proprio per questo motivo. E' una squadra dotata che ci ha messo in difficoltà tatticamente e ne siamo contenti perché ci ha permesso di prepararci al meglio in vista del campionato".