Primavera Tim Cup, il Benevento affronterà il Lecce Il match si giocherà il prossimo 30 ottobre

Il successo ottenuto sul Crotone per 5-0 ha permesso alla Primavera del Benevento di ottenere il pass per il secondo turno di Coppa Italia. I giallorossi sfideranno il prossimo 30 ottobre la compagine del Lecce, vittoriosa per 2-1 sulla Juve Stabia. L'incontro si giocherà in terra salentina, con la vincente che se la vedrà contro la corazzata Atalanta agli ottavi di finale.