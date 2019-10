Emozioni e intensità all'Avellola: 1-1 tra Benevento e Trapani Pareggio giusto tra le due compagini Primavera che hanno lottato fino all'ultimo per i tre punti

Benevento – Trapani 1-1

Benevento (3-5-2): Carriero; Menichino, Pastina, Di Ronza; Onda (31’st Ferraro), Pietroluongo, Alfieri, De Rosa (22’st Alba), Solimeno (13’st Andreozzi); Mancino, Garofalo (31’st Ciaravolo). A disp.: Diglio, Vitale, Gargiulo, Mirante, Dublino, Montanino. All.: Romaniello

Trapani (4-3-3): Bruno; Barbara, Laurenzi, Filì, Molinari; D’Anca (31’st Pace), Cataldi, Tolomello (39’st Mustacchia); Castiglione (22’st Marrone), Valenti (39’st Melia), Girgenti. A disp.: Mattiolo, Coglitore, Culcasi, Miceli, Di Maria. All.: Scurto

Arbitro: Lono di Paola

Assistenti: Severino di Campobasso e Monaco di Termoli

Marcatori: 3’pt Garofalo su rig. (B), 38’st Valenti (T)

Grande spettacolo all’Avellola nel match che si è giocato questa mattina tra le formazioni Primavera di Benevento e Trapani. Le due squadre hanno mostrato grande qualità, sfidandosi a viso aperto con il risultato che è stato incerto fino all’ultimo minuto della contesa. La truppa di Romaniello è partita in maniera positiva, dato che dopo tre giri di lancette è riuscita a passare in vantaggio grazie a un calcio di rigore procurato da Garofalo per un fallo commesso da Bruno e realizzato dallo stesso attaccante dagli undici metri. Il Trapani non si è perso d’animo e ha provato a pareggiare i conti: all’8’ci ha provato Tolomello, ma la sua conclusione dalla distanza si è spenta di poco sul fondo. Al 12’ è stato impreciso Valenti sugli sviluppi di una punizione da posizione defilata sulla quale non ci è arrivato nessuno e che ha sfiorato di poco il palo alla destra di Carriero. Al 19’ si è fatto vedere il Benevento con un lancio millimetrico di Garofalo per De Rosa che stoppa e calcia di prima intenzione, ma ha trovato la pronta respinta dell’estremo difensore avversario.

Cinque minuti dopo è stata la volta del Trapani con una conclusione di Cataldi in seguito a un calcio d’angolo sulla quale Carriero ha risposto presente. La sfida è caratterizzata da un continuo capovolgimento di fronte: al 27’ De Rosa ha pescato Mancino che ha calciato forte, ma Bruno l'ha bloccato.

Nella ripresa le squadre continuano ad affrontarsi senza esclusioni di colpi, anche se la prima azione degna di nota è stata di marca giallorossa ed è arrivata al 34’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Di Ronza non è riuscito a trovare il tap in vincente di testa, la palla è andata sui piedi di Alba che è andato al tiro, ma la sfera si è spenta di poco sul fondo. Al 38’ è arrivata la beffa per il Benevento: una incomprensione difensiva ha permesso Valenti di prendere in controtempo Carriero e infilare la sfera in rete per il gol dell’uno a uno.

I cinque minuti di recupero sono stati al cardiopalma. Al 45’ Andreozzi ha servito Ferraro che ci ha provato di testa, ma Bruno ha parato senza difficoltà. Due minuti dopo il Trapani ha sfiorato clamorosamente il vantaggio: Pace ha fatto da sponda a Marrone che ha colpito il palo. La sfida si è chiusa con una punizione di Pastina che ha sfiorato di poco la porta difesa da Bruno.

Pareggio giusto tra Benevento e Trapani che hanno mostrato grande qualità e voglia di vincere nel corso dei novanta minuti di gioco. Con questo risultato la Strega balza a quota otto punti in classifica. Nel prossimo weekend non scenderà in campo per via della sosta: il prossimo impegno è fissato al prossimo 19 ottobre in casa dell’Ascoli.