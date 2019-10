Primavera, sconfitta sul campo dell'Ascoli Primo ko stagionale per i ragazzi di Romaniello

Ascoli - Benevento 2-1

Ascoli: Zizzania, Alagna, Felicetti, Alessandretti, Maurizii, Scorza (38'st Zenelaj), Pulsoni (33'st Markovic), Franzolini (17'st Riccardi), D'Agostino, Camara, Intinacelli. A disp.: Radano, Luciani, Ambanelli, Gurini, Marini, Riccio, Mariani. All.: Abascal

Benevento: Carriero, Solimeno, Menichino (36'st Pietroluongo), Alfieri, Di Ronza, Ciaravolo, Sanogo (6'st Thiam Pape), De Rosa, Mancino (33'st Ferraro), Garofalo, Onda (1'st Gentile). A disp.: Diglio, Vitale, Talia, Andreozzi, Dublino, Alba. All.: Romaniello

Arbitro: Centi di Viterbo

Assistenti: Di Maio e Centrone di Molfetta

Marcatori: 8'pt Intinacelli (A), 18'pt aut. Scorza (B), 22'pt Franzolini

Si infrange ad Ascoli l'imbattibilità del Benevento che in terra marchigiana è stato sconfitto con il punteggio di 2-1. Nel primo tempo i padroni di casa sono riusciti a passare in vantaggio dopo otto minuti di gioco con Intinancelli. La risposta sannita è giunta al 18', grazie a un'autorete firmata da Scorza. Al 22' è arrivato il nuovo gol dell'Ascoli realizzato da Franzolini.

Nella ripresa la Strega ha provato a pareggiare i conti, sfiorando in diverse occasioni la rete, ma il risultato finale la condanna alla prima sconfitta stagionale. Le squadre, inoltre, hanno chiuso il match in dieci uomini a causa delle espulsioni rimediate da Felicetti e Pietroluongo. Nella prossima giornata, in programma il 26 ottobre, i ragazzi di Romaniello ospiteranno il Livorno.