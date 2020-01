Settore giovanile, ecco acquisti e cessioni Tre volti nuovi nel vivaio giallorosso

Il Benevento si muove anche per quanto riguarda le operazioni relative al settore giovanile. Dopo le partenze in prestito dei vari Dublino, Carriero e Onda, salutano a titolo temporaneo anche Federico, D'Avanzo e Pellegrini.

Federico vestirà la maglia del Santa Maria Cilento, militante nel campionato di Eccellenza. Per D'Avanzo, classe 2004, c'è la Cavese, mentre Pellegrini si misurerà con la Viterbese. Da segnalare anche l'operazione che ha visto l'estremo difensore Stasi rientrare dal prestito siglato con il Pomezia, con il Benevento che l'ha girato al Chieti in serie D.

Non mancano dei volti nuovi. La Primavera è stata rafforzata con due acquisti: il primo è Domenico Zampaglione, estremo difensore giunto a parametro zero. La sua ultima squadra è stata l'Acireale. A centrocampo Romaniello potrà fare affidamento su Manuel Botta, classe 2002, giunto in prestito dal Castel San Giorgio.

Tesserato anche un '04: si tratta di Carmine Froncillo, difensore proveniente dallo Sport Village.