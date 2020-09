Primavera, il possibile girone del Benevento Non è escluso il derby con il Napoli dopo la retrocessione degli azzurri

La Lega B non ha ancora comunicato i gironi del prossimo Primavera 2. Mentre la Lega A ha già organizzato tutto per quanto riguarda il Primavera 1 e la Coppa Italia, con il Benevento che sarà di scena a Lecce il prossimo 23 settembre, le società sono all'oscuro delle linee guida relative all'inizio del secondo campionato giovanile più importante in Italia.

Nell'attesa, ipotizziamo quella che potrebbe essere la composizione dei due raggruppamenti. Se dovesse essere confermata la scelta di natura geografica, per la Strega si preannuncerebbe una stagione piuttosto interessante. Innanzitutto ci sarà il derby con il Napoli, dopo la retrocessione degli azzurri. Confermata anche la sfida regionale con la Salernitana. In calabria potrebbero esserci tre tappe con Cosenza, Crotone e Reggina. Restando nel meridione non macherebbero le gare con Frosinone e Lecce. Inevitabilmente bisognerà salire la penisola, facendo capolinea prima in abruzzo contro il Pescara, così come in Emilia Romagna con Parma e Reggiana. In toscana, invece, ci sarà il Pisa.

Ecco il possibile girone:

Benevento, Cosenza, Crotone, Frosinone, Lecce, Parma, Pescara, Napoli, Pisa, Reggiana, Reggina, Salernitana.