Primavera, il Napoli si aggiudica il derby con il Benevento I giallorossi non sono riusciti a sfruttare la superiorità numerica

Napoli – Benevento 3-2

Napoli: Idasiak, Potenza, D’Onofrio, Cataldi, Spedalieri, Guarino, Vergara (44’st Acampa), Sami (22’st Iaccarino), Ambrosino (16’st Furina), D’Agostino (44’st Umile), Romano. A disp.: Pinto, Barba, Amoah, Nzila, Pesce. Sepe. All.: Cascione

Benevento: Quartarone, Riccio, Caserta, Talia, Barilotti, Ciaravolo, Alfieri (29’st Malva), Pietroluongo, Sorrentino, Agnello (37’st Olimpio), Garofalo. A disp.: Diglio, Todisco, Bottiglieri, Onda, De Francesco, Gennarelli, Giampaolo, Gervasio. All.: Romaniello

Arbitro: Rutella di Enna

Assistenti: Votta di Moliterno e Dell’Orco di Policoro

Marcatori: 15’pt Ambrosino (N), 17’pt Vergara (N), 22’pt Agnello (B), 30’pt Garofalo su rig. (B), 24’st D’Agostino (B)

Note: espulso al 30’pt D’Onofrio

La Primavera del Benevento è tornata questo pomeriggio in campo dopo le due settimane senza calcio giocato per via del Covid. I giallorossi hanno affrontato il Napoli, con gli azzurri che si sono imposti per 3-2 al termine di un incontro molto combattuto. Il vantaggio partenopeo è arrivato al 15' con Ambrosino. Dopo due minuti Vergara ha realizzato il bis. I due gol ravvicinati dei padroni di casa non hanno tramortito il Benevento che ha prima accorciato le distanze con Agnello e poi pareggiato i conti con un rigore trasformato da Garofalo. Nella ripresa, nonostante la superiorità numerica, il Napoli si è aggiudicato il derby grazie a una marcatura di D'Agostinto giunta al 24'.

“E’ stata una partita complicata – così l’ha commentata il migliore in campo tra i sanniti, Nicola Garofalo – condizionata dal grande vento che nel secondo tempo avevamo contrario. Essere stati fermi per una settimana a causa del Covid non ci ha condizionati. Abbiamo trovato una buona squadra come il Napoli, ma potevamo fare sicuramente qualcosa in più, evitando degli errori che ci hanno condannato. Il mister è deluso dal risultato, potevamo gestirla meglio soprattutto nel secondo tempo”. Il Benevento resta a quota dieci punti in classifica, con tre gare da recuperare. Nella prossima giornata affronterà la Virtus Entella all’Imbriani.