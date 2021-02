Primavera, pari ricco di gol tra Benevento e Virtus Entella All'Avellola le due compagini si dividono la posta in palio

Benevento – Virtus Entella 3-3

Benevento: Diglio, Riccio, Caserta (45’st Olimpio), Talia, Barilotti (8’st De Francesco), Ciaravolo (8’st Strazzullo), Alfieri, Pietroluongo, Sorrentino (35’st Malva), Agnello, Garofalo. A disp.: Quartarone, Todisco, Bottiglieri, Onda, Vigorito, Cesarano, Gennarelli, Giampaolo. All.: Romaniello

Virtus Entella: Balducci, Bruno, Basani, Muller (35’st Mogos), Reali, Garbarino, Maresca (35’st Macca), Scaldarella (10’st Fall), Villa, Meazzi (45’st Antonioni), Olivieri (35’st Mazzotta). A disp.: Tozaj, Alesso, Prosdocimi, Tosi, Garbarino, Monarda, Frateschi. All.: Volpe

Arbitro: Di Marco di Ciampino

Assistenti: D’Ascanio e Minafra di Roma 2

Marcatori: 14’pt Olivieri (VE), 33’pt Villa su rig. (VE), 44’pt Pietroluongo (B), 2’st Villa (VE), 17’st su rig. e 27’st Garofalo (B)

Pareggio ricco di gol tra le compagini Primavera di Benevento e Virtus Entella. Gli ospiti sono partiti bene, riuscendo a segnare due reti nel giro di mezz'ora prima con Olivieri e poi con Villa su calcio di rigore. I giallorossi hanno accorciato le distanze sul finire di tempo con Pietroluongo. Nella ripresa i liguri si sono portati sul 3-1 con Villa, ma la truppa di Romaniello non è rimasta a guardare, pareggiando l'incontro con una doppietta firmata da Nicola Garofalo. Un risultato che rammarica un po' il Benevento, il quale si è dimostrato un po' troppo fragile in fase difensiva. Gli stregoncini erano desiderosi di riscattarsi dopo la sconfitta rimediata nel derby con il Napoli. Potranno farlo mercoledì, quando saranno di scena a Cosenza per il recupero della terza giornata.