Primavera, il Benevento cade a Cosenza I giallorossi restano in Calabria per preparare il match di sabato con il Crotone

Cosenza – Benevento 2-0

Cosenza: Patitucci, Cimino, Pascali, Tempestilli (1’st Gaudio), Mereu, Duli, Azzaro, Prestianni (4’st Caracciolo), Belcastro (29’st Basile), Arioli (29’st Zilli), Teyou Tamo (13’st Antonio). A disp.: Montoya Molina, Szyszka, Musumeci, Chisari, Santapaola, Bonofiglio, Nicolau. All.: Ferraro

Benevento: Diglio, Onda (28’st Barilotti), Caserta, Alfieri, Talia, De Francesco, Strazzullo (16’st Malva), Pietroluongo, Sorrentino, Agnello (33’st Olimpio), Garofalo (28’st Giampaolo). A disp.: Quartarone, Ciaravolo, Bottiglieri, Todisco, Vigorito, Cesarano, Thiam Pape. All.: Romaniello

Arbitro: Costanza di Agrigento

Assistenti: Fraggetta di Catania e De Pasquale di Barcellona Pozzo di Gotto

Marcatori: 15’st Belcastro, 43’st Basile

È terminato con una sconfitta per il Benevento il recupero della terza giornata del campionato Primavera. Un risultato che decrementa a due le gare ancora da giocare per la Strega dopo i vari rinvii, ma non muove la classifica in favore dei giallorossi che restano fermi a quota undici punti. Nelle prime fasi di gioco, la truppa di Romaniello ha subito cercato di rendersi aggressiva, ma dopo undici minuti i padroni di casa hanno avuto la ghiotta occasione di passare in vantaggio con un calcio di rigore che però è stato fallito da Arioli. Il Cosenza si è reso nuovamente pericoloso al 28’ con una doppia conclusione di Azzaro e dello stesso Arioli, trovando la pronta opposizione di Diglio. I giallorossi hanno risposto all’offensiva calabrese al 31’ con una bella azione non sfruttata a dovere prima da Agnello e poi da Garofalo. Nella ripresa, il Cosenza ha trovato il gol al 15’ con un colpo di testa di Belcastro. Il Benevento ha provato a reagire, aumentando l’intensità, ma i rossoblu si sono difesi bene, lasciando pochi spazi alla compagine sannita. Al 43’ hanno chiuso l’incontro, con una conclusione ravvicinata di Basile che non ha lasciato scampo a Diglio. Per la Strega si è trattato della seconda sconfitta nelle ultime tre gare, con intermezzo il pareggio rimediato sabato scorso all’Avellola contro la Virtus Entella. Il Benevento non ha fatto ritorno in città, ma è rimasto in Calabria dove si allenerà a partire da domani per cominciare a preparare il match di sabato, quando affronteranno i pari età del Crotone. Un confronto rilevante, soprattutto perché c’è grande voglia di riscatto dopo le recenti apparizioni in cui è mancata la vittoria. Sarà l’ultima gara del girone d’andata, anche se come detto bisognerà recuperare le partite non disputate con Salernitana e Frosinone. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 11.