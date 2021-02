Primavera, il Benevento sfida il Crotone in trasferta I giallorossi chiuderanno l'andata in terra calabrese, ma devono ancora recuperare due gare

La Primavera del Benevento tornerà in campo domani mattina per affrontare il Crotone in trasferta. Il match che si giocherà in terra calabrese chiuderà il girone d’andata, anche se i giallorossi dovranno ancora recuperare le gare con Salernitana e Frosinone, entrambe rinviate a causa della presenza di positività al Covid da parte di un elemento del gruppo squadra. Dopo il match infrasettimanale giocato mercoledì a Cosenza, la truppa di Romaniello è rimasta in Calabria senza fare ritorno nel Sannio, in modo da preparare al meglio l’incontro. Il Benevento è reduce da un pareggio e due sconfitte rimediate nelle ultime tre gare, quindi cercherà di tornare quanto prima al successo per non perdere di vista le zone alte della classifica. A differenza del match con il Cosenza, il tecnico potrà contare su due rientri di spessore come quelli dei centrocampisti Sanogo e Masella che scalpitano per dare un contributo fattivo per la conquista di un risultato positivo. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 11:30 sul terreno di gioco dello stadio Baffa di Cotronei.

Questo è il programma dell’ultima giornata d’andata:

Crotone – Benevento

Frosinone – Pisa

Napoli – Spezia rinv.

Pescara – Lecce

Reggina – Cosenza

Virtus Entella – Salernitana.

La classifica:

Pescara 24

Lecce 23

Virtus Entella 15

Spezia 15

Pisa 13

Crotone 12

Napoli** 11

Benevento** 11

Cosenza* 11

Frosinone* 9

Reggina* 4

Salernitana** 3

I convocati di Romaniello:

PORTIERI: Quartarone, Diglio;

DIFENSORI: Ciaravolo, Todisco, Barilotti, Vigorito, Bottiglieri, Onda, De Francesco;

CENTROCAMPISTI: Cesarano, Pietroluongo, Alfieri, Strazzullo, Talia, Caserta, Sanogo, Masella;

ATTACCANTI: Garofalo, Thiam Pape, Olimpio, Agnello, Giampaolo, Malva, Sorrentino.