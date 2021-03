Primavera, il Benevento affronta la capolista Pescara Sfida d'alta classifica all'Avellola

Big match all'Avellola con il Benevento che domani pomeriggio, con fischio d'inizio fissato alle 15,30, affronterà la capolista Pescara. Si tratta di una gara molto interessante, soprattutto perché i giallorossi cercheranno di dare continuità alla bella vittoria ottenuta nella scorsa giornata in casa del Crotone. Non mancheranno le assenze per Romaniello, come quelle di Bottiglieri e Ciaravolo per infortunio, oltre a quella dello squalificato Onda. La Strega farà di tutto per portare a casa l'intera posta in palio, in modo da dare un segnale forte al campionato ma anche per vendicare lo smacco dell'andata, quando gli abruzzesi si imposero con il risultato di 6-2. A confermarlo è stato anche capitan Alfieri: “Sicuramente sarà un incontro complicato. Conosciamo la forza del Pescara, ma allo stesso tempo siamo consapevoli della nostra forza. La vittoria di Crotone è stata molto importante, soprattutto perché ci ha permesso di cancellare la brutta partita disputata a Cosenza dove siamo stati penalizzati dal nostro atteggiamento negativo. Abbiamo perso dei punti per strada che potevamo permetterci di avere una classifica ancora più bella. Siamo lì, dobbiamo recuperare ancora le partite con Salernitana e Frosinone che sono da vincere per alimentare il sogno di partecipare ai play off”. Il Benevento sta viaggiando a gonfie vele con ottimi risultati, ma lo stop causato dal Covid ha frenato la corsa dei giovani sanniti: “Il Covid? Si, un po' ci ha condizionato fermarci nel nostro momento migliore. Adesso pensiamo solo al Pescara. Non abbiamo paura di nessuno, vogliamo solo vincere”.

Questi i convocati per il match con il Pescara.

PORTIERI: Quartarone, Diglio, Gervasio;

DIFENSORI: Vitale, Perlingieri, Todisco, Barilotti, Vigorito, De Francesco, Riccio;

CENTROCAMPISTI: Cesarano, Pietroluongo, Alfieri, Strazzullo, Talia, Caserta, Masella;

ATTACCANTI: Garofalo, Thiam Pape, Olimpio, Agnello, Giampaolo, Sorrentino.

Il programma della prima giornata di ritorno:

Benevento – Pescara

Crotone – Reggina

Frosinone – Spezia rinv.

Napoli – Lecce rinv.

Salernitana – Cosenza

Virtus Entella – Pisa.

La classifica:

Pescara 27

Lecce 23

Virtus Entella 18

Spezia* 15

Benevento** 14

Pisa 13

Crotone* 12

Frosinone* 12

Napoli*** 11

Cosenza* 11

Reggina* 7

Salernitana** 3