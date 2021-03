Primavera, reti bianche tra Benevento e Pescara Decisivo un rigore parato da Quartarone

Benevento – Pescara 0-0

Benevento: Quartarone, Riccio (18’st Perlingieri), Caserta (40’st Todisco), Alfieri, Talia, De Francesco, Masella, Pietroluongo (18’st Strazzullo), Sorrentino (35’st Thiam Pape), Agnello, Garofalo. A disp.: Diglio, Gervasio, Barilotti, Vitale, Vigorito, Cesarano, Olimpio, Giampaolo. All.: Romaniello

Pescara: Sorrentino, Longobardi, Pedicone (35’st Mancini), D’Aloia (8’st De Marzo), Chiacchia, Veroli, Chiarella, Tringali (35’st Staver), Belloni, Mercado (35’st Seck), Kuqi (27’st Dieye). A disp.: Klan, Palmentieri, Caliò, Salvatore, Stampella, Blanuta. All.: Iervese

Arbitro: Moriconi di Roma 2

Assistenti: Fratello di Latina e Arena di Roma 1

Ottimo pareggio ottenuto dalla Primavera del Benevento contro la capolista Pescara all’Avellola. Le squadre hanno dato vita a una partita molto accesa, con ritmi alti e numerose occasioni da gol sia da una parte che dall’altra. L’episodio clou del match è avvenuto al 43’ del primo tempo, quando gli abruzzesi hanno avuto l’opportunità di passare in vantaggio con un calcio di rigore. A far sfumare i sogni di gloria biancazzurri, però, è stato Quartarone che ha neutralizzato il tiro dagli undici metri con un ottimo intervento. E’ un risultato che permette al Benevento di dare continuità alla vittoria di Crotone, balzando a quota quindici punti in classifica. Nella prossima giornata, la seconda del girone di ritorno, si recheranno in trasferta a Pisa per proseguire la corsa verso un posto in zona play off.