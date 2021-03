Pisa - Benevento, De Francesco evita la sconfitta in extremis La Primavera ha pareggiato l'incontro in pieno recupero

Pisa - Benevento 1-1

Pisa: Colnago, Arapi, Mauro, Pasquini, Gaffi, Penco, Hanxhani, Bertini (1'st Falconi)(45'st Edu), Panattoni, Andreano (32'st Munno), Sabia (12'st Cenni). A disp.: Falsettini, Selmi, Biagini, Romeo, Sebastiano, Signorini, Del Rosso. All.: Paffi

Benevento: Diglio, Riccio (23'st Perlingeri), Todisco, Alfieri, Talia, De Francesco, Masella, Strazzullo, Thiam Pape, Agnello (39'st Sorrentino), Garofalo. A disp.: Gervasio, Barilotti, Vitale, Gennarelli, Olimpio, Moschini, Giampaolo. All.: Romaniello

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa

Assistenti: D'Ilario di Tivoli e Vettorel di Latina

Marcatori: 44'st Panattoni (P), 49'st De Francesco (B)

Un gol di De Francesco giunto a pochi istanti dal triplice fischio ha permesso alla Primavera del Benevento di tornare indenne dalla trasferta di Pisa. Un pareggio che, nonostante sia arrivato in extremis, sta addirittura stretto ai giallorossi per la mole di gioco e le occasioni create soprattutto nella seconda parte di gara. Dopo un primo tempo equilibrato, infatti, la truppa di Romaniello ha cercato di accelerare il ritmo, sfiorando in diverse occasioni il vantaggio. La beffa è arrivata al 44', quando Panattoni ha punito Diglio. La Strega non ha mollato, il gol dei padroni di casa non le ha tagliato le gambe tanto che a pochi istanti dalla fine ha pareggiato i conti con De Francesco. Un risultato che porta il Benevento a quota sedici punti in classifica. Mercoledì tornerà nuovamente in campo per sfidare la Salernitana nel recupero della settima giornata.