Primavera di scena a Lecce: convocati anche Pastina e Di Serio I due calciatori della prima squadra verranno utilizzati sfruttando la sosta del campionato

Torna in campo la Primavera del Benevento che, dopo il rinvio del match interno con il Cosenza, affronterà domani mattina la compagine del Lecce. Per la truppa di Romaniello è la terza trasferta consecutiva dopo il pari di Pisa e il successo rimediato nel derby con la Salernitana al Volpe nel recupero della settima giornata. Si prevede una sfida non affatto semplice, considerato che il Lecce è al secondo posto con 26 punti in classifica. Memorabile il match dell'andata, quando i sanniti si imposero con un netto 4-0, vendicando l'eliminazione dalla Coppa Italia giunta proprio per mano dei salentini. Considerata la sosta del campionato di serie A, Romaniello ha avuto modo di convocare anche i vari Pastina e Di Serio che daranno man forte alla Primavera in questo match molto importante in chiave play off.

Ecco il programma della 15^ giornata:

Cosenza - Crotone rinv.

Lecce - Benevento

Napoli - Pisa

Pescara - Virtus Entella rinv.

Reggina - Frosinone rinv.

Spezia - Salernitana

La classifica:

Pescara 31* zona promozione diretta

Lecce 26* zona play off

Virtus Entella 21* zona play off

Benevento 19**

Crotone 18**

Napoli 17***

Spezia 15****

Cosenza 14***

Pisa 14

Frosinone 12***

Reggina 10*

Salernitana 6*

*una gara in meno; **due gare in meno; ***tre gare in meno; ****quattro gare in meno;

Di seguito i convocati:

PORTIERI: Quartarone, Lucatelli;

DIFENSORI: Pastina, Perlingieri, Todisco, Barilotti, Onda, De Francesco;

CENTROCAMPISTI: Sanogo, Alfieri, Strazzullo, Talia, Gennarelli, Masella;

ATTACCANTI: Di Serio, Garofalo, Agnello, Giampaolo, Sorrentino, Thiam Pape.