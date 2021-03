Primavera, pari tra Lecce e Benevento Sanniti in inferiorità numerica riescono a tenere testa ai salentini, sfiorando la vittoria

Lecce – Benevento 2-2

Lecce: Borbei, Lemmens, Hasic (1’st Ortisi), Maselli, Ciucci, Monterisi, Macrì, Vulturar (9’pt Schirone)(11’st Trezza), Burnete, Berg (40’st Ancora), Felici. A disp.: Cultraro, Pani, Pascalau, Grave, Secansky, Mancarella, Travaglini, Inguscio. All.: Grieco

Benevento: Lucatelli, Perlingieri, Todisco, Alfieri (11’st Strazzullo), Pastina, Talia, Masella, Sanogo, Thiam Pape (22’st Sorrentino), Garofalo (28’st Agnello), Di Serio. A disp.: Quartarone, Barilotti, De Francesco, Onda, Gennarelli, Giampaolo. All.: Romaniello

Arbitro: Carrione di Castellammare di Stabia

Assistenti: Di Giacinto di Teramo e Basile di Chieti

Marcatori: 8’pt Garofalo (B), 48’pt Maselli (L), 18’st Pastina (B), 36’st Ortisi (L)

Note: espulso Di Serio al 15’pt

E’ un buon pareggio quello conquistato dalla Primavera sul campo del Lecce, seconda forza del campionato. I sanniti sono riusciti a passare in vantaggio dopo otto minuti, grazie a un gran gol realizzato da Garofalo. Al 15’ i piani del Benevento si sono complicati a causa dell’espulsione rimediata da Di Serio per eccessive proteste. In inferiorità numerica, la truppa di Romaniello non ha affatto sfigurato anche se a pochi istanti dalla fine del primo tempo ha subito la rete del pareggio firmata da Maselli. Nella ripresa è salito sugli scudi Pastina, il quale al 18’ ha bucato le mani al portiere con una magistrale punizione dalla distanza, riportando in avanti la Strega. Il Lecce ha provato a riequilibrare il risultato, riuscendoci al 36’ con Ortisi che ha punito Lucatelli al termine di un batti e ribatti per il definitivo 2-2. Il Benevento esce dal campo addirittura con rammarico perché, nonostante l’uomo in meno, è andato vicino più volte al successo. I giallorossi restano al quarto posto, nella prossima giornata sfideranno la Reggina all’Avellola.

Ecco i risultati della 15^ giornata:

Cosenza - Crotone rinv.

Lecce - Benevento 2-2

Napoli - Pisa 1-1

Pescara - Virtus Entella rinv.

Reggina - Frosinone rinv.

Spezia - Salernitana 3-1

La classifica:

Pescara 31** zona promozione diretta

Lecce 27* zona play off

Virtus Entella 21** zona play off

Benevento 20**

Spezia 18****

Crotone 18***

Napoli 18***

Pisa 15

Cosenza 14****

Frosinone 12****

Reggina 10**

Salernitana 6*

*una gara in meno; **due gare in meno; ***tre gare in meno; ****quattro gare in meno;