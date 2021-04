Primavera, sconfitta di misura per il Benevento a La Spezia Decisiva una rete del bianconero Pietra

Spezia - Benevento 1-0

Spezia: Pucci, Scieuzo, Giuliani, Martini, Masi, Bertola, Leoncini, Pietra (27'st Chietti), Bellucci (1'st Gaeta), Nobile, Gaddini. A disp.: Gavellotti, Vannucchi, Franzoni, Andreani, Gabelli, Vietina, Sakho, Giorgi. All.: Bonacina

Benevento: Lucatelli, Onda (34'st Caserta), Todisco, Diambo, Pastina, Talia, Masella, Sanogo (43'st Olimpio), Thiam, Alfieri, Garofalo (20'st Sorrentino). A disp.: Quartarone, Barilotti, Ciaravolo, Bracale, Vitale, Strazzullo. All.: Romaniello

Arbitro: Nicolini di Brescia

Assistenti: Allocco di Bra e Barberis di Collegno

Marcatore: 21'pt Pietra

Note: espulso Masella al 49'st per doppia ammonizione

Seconda sconfitta consecutiva per la Primavera del Benevento che è caduta sul campo dello Spezia con il risultato di 1-0. Decisiva una rete realizzata da Pietra dopo ventuno minuti dal fischio d'inizio, con una conclusione dal limite che non ha lasciato scampo a Lucatelli. I giallorossi hanno cercato in diverse occasioni di pareggiare i conti, senza riuscirci. Nel finale è stato anche espulso Masella per doppia ammonizione. Mercoledì la truppa di Romaniello sarà impegnata all'Avellola contro il Frosinone per il recupero dell'ottava giornata. Sarà un match molto importante per cercare di tenere vivo il discorso relativo ai play off.