Primavera, si recupera Benevento - Frosinone Il match si giocherà domattina sul sintetico dell'Avellola

Domani mattina, con fischio d'inizio fissato alle 11:30, la Primavera del Benevento affronterà all'Avellola il Frosinone per il recupero dell'ottava giornata di campionato, rinviata a causa di positivi al Covid all'interno della rosa giallorossa. La truppa di Romaniello è reduce da due sconfitte consecutive, rimediate contro Reggina e Spezia, e proverà a tornare al successo per cercare di tenere vivo il discorso play off che si è complicato dopo i recenti risultati. Domani si recupereranno anche Crotone - Cosenza e Napoli - Spezia.

La classifica:

Pescara 31****

Lecce 31*

Virtus Entella 25**

Napoli 24***

Spezia 21*****

Crotone 21***

Benevento 20**

Frosinone 15*****

Pisa 15*

Cosenza 14*****

Reggina 13*

Salernitana 6**