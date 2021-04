Primavera, Sorrentino evita la sconfitta al Benevento I giallorossi pareggiano nei minuti di recupero contro il Frosinone

Benevento - Frosinone 2-2

Benevento: Quartarone, Barilotti, Todisco (21'st Giampaolo), Diambo (11'st Cesarano), Ciaravolo, Talia, Alfieri, Sanogo (1'st Strazzullo), Thiam, Garofalo (11'st Sorrentino), Onda (32'pt Caserta). A disp.: Diglio, Vitale, Bottiglieri, Vigorito, Olimpio, Moschini. All.: Romaniello

Frosinone: Trovato, Nigro (29'st Pacetti), Coccia, Battisti, Vecchi, Bracaglia (19'st Maestrelli), Mattarelli, Bruno (19'st Peres), Jirillo, Vitalucci (40'st Orlandi), Di Palma (29'st Morelli). A disp.: Palmisani, Schiavella, Luiso, Piacentini. All.: Marsella

Arbitro: Cavaliere di Paola

Assistenti: Votta di Moliterno e Dell'Orco di Policoro

Marcatori: 21'pt e 27'pt Di Palma (F), 43'st e 48'st Sorrentino (B)

Pareggio in rimonta per il Benevento contro il Frosinone, gara valevole per il recupero dell'ottava giornata del campionato Primavera. Nel primo tempo gli ospiti sono prima passati in vantaggio al 21' con Di Palma, per poi raddoppiare sei minuti dopo con lo stesso attaccante gialloblu. Il Benevento non si è perso d'animo nonostante il doppio svantaggio. Nella ripresa ha cercato di gonfiare la rete in tutti i modi, riuscendoci al 43' con Sorrentino. In pieno recupero, lo stesso Sorrentino ha evitato la sconfitta alla sua squadra, con il gol del definitivo 2-2. Si tratta di un pareggio che porta il Benevento a quota 21 punti in classifica, con le speranze play off ormai quasi compromesse. Sabato i giallorossi non scenderanno in campo: il derby con la Salernitana è stato rinviato per via di positivi al Covid nella compagine granata. Il prossimo impegno è fissato al 24 aprile, proprio contro il Frosinone in trasferta.