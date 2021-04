Primavera, rinviata Benevento - Salernitana Dei casi di positività al covid nella compagine granata hanno portato allo spostamento del match

E' stato rinviato a data da destinarsi il match tra Benevento e Salernitana, valido per la settima giornata di ritorno del campionato Primavera. La decisione è stata assunta dopo dei casi di positività al Covid riscontrati all'interno del gruppo granata. Come uno scherzo del destino, anche in occasione dell'andata ci fu uno spostamento per via del virus che in quell'occasione colpì la Strega. La truppa di Romaniello tornerà in campo il prossimo 24 aprile contro il Frosinone, formazione che ha affrontato mercoledì scorso per il recupero dell'ottava giornata, con il match terminato 2-2.

Questo il programma:

Benevento - Salernitana rinv.

Crotone - Napoli

Lecce - Cosenza

Pescara - Reggina

Pisa - Spezia

Virtus Entella - Frosinone

Di seguito la classifica del girone B:

Pescara 31****

Lecce 31*

Virtus Entella 25**

Napoli 25**

Spezia 22****

Crotone 21**

Benevento 21**

Cosenza 17****

Frosinone 16****

Pisa 15*

Reggina 13*

Salernitana 6***