Primavera, Benevento in trasferta a Frosinone Il match si giocherà a partire dalle 12

Impegno in trasferta per il Benevento che domani sarà di scena sul campo del Frosinone. La sfida con i canarini arriva a distanza di dieci giorni dal pareggio maturato all'Avellola per il recupero dell'andata. Il match comincerà alle ore 12. Sarà una settimana intensa per i giallorossi che mercoledì affronterano la Salernitana.

Il programma della 19^ giornata:

Crotone - Pescara rinv.

Frosinone - Benevento

Napoli - Virtus Entella

Reggina - Lecce rinv.

Salernitana - Pisa

Spezia - Cosenza

La classifica:

Pescara 35***

Lecce 34*

Virtus Entella 31*

Spezia 25***

Napoli 25***

Benevento 21**

Cosenza 17****

Frosinone 17***

Pisa 15*

Reggina 13*

Salernitana 6***