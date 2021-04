Primavera, tonfo del Benevento a Frosinone Sanniti sconfitti dai gialloblu

Frosinone - Benevento 4-1

Frosinone: Trovato, Nigro, Coccia, Santarpia, Maestrelli, Vecchi, Mattarelli (46'st Morelli), Bruno (27'st Di Palma), Luciani (17'st Jirillo), Vitalucci (46'st Piacentini), Peres (17'st Battisti). A disp.: Palmisani, Potenziani, Bracaglia, Orlandi. All.: Marsella

Benevento: Quartarone, Perlingieri, Caserta (4'st Bracale)(10'st Vitale), Alfieri, Ciaravolo, Talia, Masella (1'st Thiam Pape), Sanogo, Sorrentino (21'st Strazzullo), Garofalo, Agnello (21'st Olimpio). A disp.: Diglio, Bottiglieri, Cesarano, Giampaolo. All.: Romaniello

Arbitro: Villa di Rimini

Assistenti: Lencioni di Lucca e Giuggioli di Grosseto

Marcatori: 39'pt Vitalucci (F), 45'pt Mattarelli (F), 32'st Olimpio (B), 43'st Jirillo (F), 45'st Vitalucci (F)

Sconfitta sul campo del Frosinone per la Primavera del Benevento. Il risultato si è sbloccato dopo trentanove minuti di gioco, con una marcatura realizzata da Vitalucci. Il raddoppio è giunto poco dopo e ha portato la firma di Mattarelli. Nella ripresa la Strega ha cercato di reagire, accorciando le distanze al 32' con Olimpio. Le speranze di riequilibrare il risultato sono tramontate al 43' con Jirillo che ha ribattuto in rete una parata di Quartarone dopo che quest'ultimo era riuscito a parare un rigore a Vitalucci. Il poker dei padroni di casa è giunto al 45' con Vitalucci. La truppa di Romaniello resta a quota 21 punti in classifica. Mercoledì scenderà in campo all'Avellola per sfidare la Salernitana.

I risultati della 19^ giornata:

Crotone - Pescara rinv.

Frosinone - Benevento 4-1

Napoli - Virtus Entella 4-0

Reggina - Lecce rinv.

Salernitana - Pisa 2-0

Spezia - Cosenza 1-2

La classifica:

Pescara 35****

Lecce 34**

Virtus Entella 31*

Napoli 28***

Spezia 25***

Crotone 21****

Benevento 21**

Cosenza 20****

Frosinone 20***

Pisa 15*

Reggina 13**

Salernitana 9***