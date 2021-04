Primavera, pari all'Avellola tra Benevento e Salernitana Un punto a testa per le due compagini campane. Foto Mario Taddeo

Benevento - Salernitana 1-1

Benevento: Quartarone, Perlingieri, De Francesco (35'st Olimpio), Alfieri, Ciaravolo, Talia, Cesarano (10'st Sorrentino), Strazzullo, Thiam, Garofalo (25'st Agnello), Todisco. A disp.: Diglio, Vitale, Bottiglieri, Vigorito, Caserta, Giampaolo, Moschini, Barilotti, Manzi. All.: Romaniello

Salernitana: Campisi, Guzzo, Idioma, Vignes (12'st Russo), Di Micco, Perrone, Guida, Pezzo, Iannone, Del Regno (1'st Arena)(15'st Visconti), Cannavale (41'st Panarese). A disp.: Sorrentino, Piervananzi, Bruschi, De Iorio, Capaccio, De Lucia. All.: Procopio

Arbitro: Catanoso di Reggio Calabria

Assistenti: Pizzoni di Frattamaggiore e Cipolletta di Avellino

Marcatori: 3'pt Iannone su rig. (S), 17'st Di Micco aut. (B)

E' terminato in parità il derby disputato questa mattina all'Avellola tra le compagini Primavera di Benevento e Salernitana. L'incontro è valido il recupero dell'ottava giornata di ritorno, rinviato a causa della presenza di positivi al Covid riscontrati all'interno del gruppo granata. Il match si è aperto subito con il vantaggio ospite, firmato dopo tre minuti da Iannone su calcio di rigore. La Salernitana ha chiuso il primo tempo in avanti, con il Benevento che ha siglato l'uno a uno grazie a un'autorete di Di Micco, giunta al 17' della ripresa. E' un risultato che porta la truppa di Romaniello a ventidue punti in classifica. Non è un momento semplice, considerato che la vittoria manca da oltre un mese con soltanto tre punti ottenuti nelle ultime sei partite. Sabato gli stregoncini affronteranno il Napoli all'Avellola, con fischio d'inizio fissato alle 12:30.

La classifica aggiornata:

Pescara 35****

Lecce 34**

Virtus Entella 31*

Napoli 28***

Spezia 25***

Benevento 22*

Crotone 21****

Cosenza 20****

Frosinone 20***

Pisa 15*

Reggina 13**

Salernitana 10**