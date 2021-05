Primavera, derby ricco di gol: all'Avellola vince il Napoli Non è bastata la reazione del Benevento nella ripresa per evitare la sconfitta

Benevento - Napoli 2-3

Benevento: Quartarone, Perlingieri, De Francesco, Alfieri (27'st Agnello), Ciaravolo (19'st Sorrentino), Talia, Masella (38'st Cesarano), Strazzullo, Thiam, Garofalo, Todisco. A disp.: Diglio, Vitale, Bottiglieri, Vigorito, Foggia, Olimpio, Moschini, Barilotti, Giampaolo. All.: Romaniello

Napoli: Idasiak, Potenza, Romano, Virgilio (19'st Cataldi), Spedalieri, Costanzo, Cioffi (40'st Umile), Sami, Ambrosino (23'st Furina), Labriola (23'st Vergara), D'Agostino (40'st Iaccarino). A disp.: Pinto, Barba, Sepe, Guarino, Acampa. All.: Cascione

Arbitro: Scatena di Avezzano

Assistenti: D'Angelo e Bianchini di Perugia

Marcatori: 43'pt e 16'st Cioffi (N), 4'st Garofalo (B), 8'st Perlingieri (B), 14'st Ambrosino (N)

E' stato il Napoli ad aggiudicarsi il derby Primavera disputato questa mattina sul sintetico del campo Avellola. Il match si è rivelato sin dalle prime battute molto scoppiettante, con continue azioni da parte di entrambe le squadre. Alla mezz'ora il Benevento ha sfiorato il vantaggio con Alfieri che è stato fermato dalla traversa, ma sul finire di frazione gli ospiti hanno gonfiato la rete con Cioffi che ha capitalizzato un assist di D'Agostino. Nella ripresa la Strega è partita benissimo, tanto che prima ha pareggiato i conti con Garofalo al 4' e poi raddoppiato con Perlingieri all'8'. La truppa di Romaniello non è stata capace di difendere il vantaggio: dopo sei minuti Ambrosino ha riportato il risultato in parità e al 16' Cioffi ha siglato il gol del definitivo 3-2, mettendo a segno la doppietta personale. Per i giallorossi si allunga la striscia di gare senza successi.

Adesso il campionato si fermerà per permettere di recuperare tutte le gare che non sono state disputate a causa del Covid. I giallorossi saranno di scena l'undici maggio, quando affronteranno il Cosenza. Si riprenderà con il calendario regolare il 22 maggio.

I risultati della 20^ giornata:

Benevento - Napoli 2-3

Cosenza - Pescara rinv.

Lecce - Spezia 3-0

Pisa - Reggina rinv.

Salernitana - Frosinone 2-5

Virtus Entella - Crotone (posticipata al 4 maggio)

La classifica:

Lecce 37**

Pescara 35*****

Napoli 31***

Virtus Entella 31**

Spezia 25***

Frosinone 23***

Benevento 22*

Crotone 21*****

Cosenza 20*****

Pisa 15**

Reggina 13***

Salernitana 10**