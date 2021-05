Primavera, il Benevento affronta la Virtus Entella Impegno in trasferta per la compagine allenata da Romaniello

Torna in campo la Primavera che domani mattina, con fischio d'inizio fissato alle ore 11, affronterà in trasferta la Virtus Entella. I giallorossi cercheranno di interrompere la serie di partite senza successi, in modo da tornare alla vittoria in vista della chiusura della stagione.

Ecco il programma della ventunesima giornata:

Crotone - Lecce

Frosinone - Cosenza

Napoli - Salernitana

Pescara - Pisa

Reggina - Spezia

Virtus Entella - Benevento

La classifica:

Pescara 47

Lecce 43

Napoli 32

Virtus Entella 32

Crotone 29

Spezia 29

Frosinone 28

Cosenza 24**

Benevento 22*

Pisa 18*

Reggina 13

Salernitana 10

*una gara in meno

**due gare in meno

I convocati:

PORTIERI: Quartarone, Esposito;

DIFENSORI: Ciaravolo, Vitale, Perlingieri, Todisco, Barilotti, Bracale, Vigorito, Bottiglieri, De Francesco;

CENTROCAMPISTI: Cesarano, Strazzullo, Talia, Foggia, Caserta;

ATTACCANTI: Garofalo, Olimpio, Sorrentino, Moschini.