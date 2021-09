Primavera, domani si ricomincia: all'Avellola c'è Benevento - Cesena Il fischio d'inizio del match è in programma alle ore 11

Avverrà domani mattina, con fischio d’inizio fissato alle ore 11, l’atteso esordio della Primavera del Benevento in campionato sul sintetico dell’Avellola. I giallorossi affronteranno il Cesena, compagine ripescata dopo l’estromissione del Chievo Verona. Quella sannita è una rosa totalmente rinnovata. Le intenzioni della società sono sempre quelle di far giocare la squadra con elementi sotto età, in modo da permettergli di crescere nel migliore dei modi, accelerando così il processo di maturazione verso il professionismo. Il gruppo è quasi interamente composto dall’under 17 dello scorso anno, la quale ha sfiorato la qualificazione alle semifinali scudetto. La scelta di affidare la panchina a Scarlato è stata dettata dalla volontà di dare continuità al lavoro svolto nel corso delle ultime stagioni. Sono soltanto tre gli elementi confermati dallo scorso gruppo guidato da Romaniello: si tratta del difensore Caserta e degli attaccanti Sorrentino e Agnello. Dal mercato sono arrivati il portiere Bonagura (svincolato dalla Casertana), i difensori Voccari (in prestito con opzione dal Rocella) e Brocca (a titolo temporaneo dal Fano), oltre a Umile che già si è fatto conoscere dopo il gol del 5-1 realizzato lunedì scorso nell’amichevole con il Napoli. Presenti anche coloro che hanno svolto tutta la preparazione in prima squadra, come l’estremo difensore Tartaro e il centrocampista Talia.

Ecco la rosa al completo:

PORTIERI: Muraca, Tartaro, Bonagura;

DIFENSORI: Caserta, Sena, Galletti, Viscardi, Veltri, Riccio, Vottari, Brocca.

CENTROCAMPISTI: Talia, Prisco, Parisi, Valentino, Pellegrino, Aronica, Rossi;

ATTACCANTI: Sorrentino, Agnello, Marsiglia, Maiese, Malva, Altamura, Umile.

Il programma della 1^ giornata:

Benevento – Cesena

Crotone – Spezia

Frosinone – Reggina

Perugia – Lazio

Salernitana – Ascoli

Ternana – Pisa

Riposa: Cosenza