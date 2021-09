Primavera, buona la prima: Cesena sconfitto all'Avellola (LE FOTO) Benevento vittorioso all'esordio in campionato

Benevento – Cesena 3-2

Benevento: Muraca, Viscardi (32’st Caserta), Sena, Prisco (39’st Aronica), Veltri, Brocca, Umile (14’st Altamura), Talia, Sorrentino (14’st Malva), Agnello (32’st Marsiglia), Pellegrino. A disp.: Tartaro, Bonagura, Riccio, Di Martino, Avolio, Rossi, Maiese. All.: Scarlato

Cesena: Pollini, Guerra, Allegrucci (25’st Casadei), Vallocchia, Pieraccini, Ferretti, Francesconi (25’st Ghinelli), Carlini (43’st Ariyo), Brigliadori (35’st Gessaroli), Bernardi (25’st Bracci), Shpendi. A disp.: Venturini, Onofri, Corzani, Pungelli. All.: Ceccarelli

Arbitro: Gigliotti di Cosenza

Assistenti: Pedone di Reggio Calabria e Decorato di Cosenza

Reti: 17’pt Sorrentino (B), 25’pt Prisco (B), 4’st e 47’st Shpendi (C), 36’st Sena (B)

La Primavera del Benevento ha cominciato nel migliore dei modi il cammino in campionato grazie alla vittoria conquistata all'Avellola contro il Cesena. I giallorossi hanno chiuso il primo tempo in vantaggio di due reti, grazie alle marcature di Sorrentino e Prisco, con quest'ultimo che ha freddato Pollini con una bella conclusione dalla distanza. I primi quarantacinque minuti sono stati caratterizzati da un netto dominio da parte dei sanniti. Nella ripresa, il Cesena ha cercato di accorciare le distanze, con i ragazzi di Scarlato che si sono limitati a gestire il risultato. Importante per gli ospiti la rete realizzata dopo quattro minuti con Shpendi che ha riaperto i giochi. La gara l'ha chiusa Sena al 36' al termine di una bella progressione solitaria. Il gol nel recupero di Shpendi è stato utile solo per aggiornare il tabellino. Primi tre punti per il Benevento grazie a un'ottima prestazione del collettivo. Nella prossima giornata, i giallorossi affronteranno lo Spezia in trasferta.

Questi i risultati della prima giornata (in aggiornamento):

Benevento - Cesena 3-2

Crotone - Spezia (13 settembre alle ore 11)

Frosinone - Reggina 6-2

Perugia - Lazio ore 15

Salernitana - Ascoli ore 14.30

Ternana - Pisa ore 15

Riposa: Cosenza

La classifica (in aggiornamento):

Frosinone 3

Benevento 3

Cosenza 0

Ascoli 0

Crotone 0

Lazio 0

Perugia 0

Pisa 0

Salernitana 0

Spezia 0

Ternana

Cesena 0

Reggina 0