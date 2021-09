Primavera, trasferta a La Spezia per il Benevento Seconda giornata di campionato per i giallorossi di Scarlato

Trasferta ligure per la Primavera che domani pomeriggio, con fischio d'inizio fissato alle ore 15, sarà impegnata sul campo dello Spezia. I giallorossi vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Cesena alla prima giornata. Lo Spezia, invece, all'esordio in campionato è stato sconfitto dal Crotone per 4-2. Per Scarlato sono assenti Muraca e Talia, convocati da Caserta in prima squadra.

Ecco i convocati:

PORTIERI: Bonagura, Tartaro;

DIFENSORI: Caserta, Sena, Viscardi, Veltri, Riccio, Brocca, Vottari;

CENTROCAMPISTI: Prisco, Pellegrino, Aronica, Rossi;

ATTACCANTI: Sorrentino, Agnello, Marsiglia, Maiese, Malva, Altamura, Umile.

Il programma della 2^ giornata:

Ascoli - Ternana

Cesena - Salernitana

Lazio - Crotone

Pisa - Frosinone

Reggina - Cosenza

Spezia - Benevento

Riposa: Perugia

La classifica:

Frosinone 3

Crotone 3

Pisa 3

Benevento 3

Lazio 3

Ascoli 3

Cosenza 0

Cesena 0

Perugia 0

Salernitana 0

Spezia 0

Ternana 0

Reggina 0