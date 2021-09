Primavera, Benevento sconfitto sotto il diluvio di La Spezia La decide una doppietta di Strelec. Gara sospesa 45 minuti a causa delle condizioni climatiche

Spezia – Benevento 2-1

Spezia: Pucci, Scieuzo, Gabelli, Scher (11’st Pedicillo), Salerno, Bertola, Afi (40’st Daniello), Pietra, Strelec, Leoncini (21’st Delorie), N’Gbesso. A disp.: Dido, Serpe, Styrmisson, Ivani, Mulattieri, Mariotti, Bonaccorsi. All.: Tanrivermis

Benevento: Tartaro, Riccio (27’st Umile), Sena, Prisco, Veltri (22’pt Viscardi), Brocca, Caserta (7’st Malva), Pellegrino, Sorrentino, Agnello (27’st Rossi), Altamura (7’st Aronica). A disp.: Bonagura, Vottari, Marsiglia, Maiese. All.: Scarlato

Arbitro: Angeli di Milano

Assistenti: Merciari di Rimini e Nigri di Trieste

Reti: 13’pt e 5’st su rig. Strelec (S), 27’pt Prisco (B)

Sconfitta per la Primavera del Benevento in casa dello Spezia. La gara è stata condizionata dal violento temporale che si è abbattuto sulla città ligure, costringendo l'arbitro a sospendere la partita al 14' per ben 45 minuti a causa della momentanea impraticabilità del campo. La sfida è stata sin dalle prime battute molto combattuta. I padroni di casa hanno sbloccato il risultato al 13' con Strelec che ha battuto Tartaro su assist di Pietra. Dopo poco c'è stata la sospensione, con il gioco che poi è ripreso regolarmente quando il maltempo si è attutito. A quel punto sarebbe stato complicato per chiunque riprendere la gara in svantaggio dopo essere stati fermi per molto tempo, ma i giallorossi sono tornati in campo con personalità, riuscendo a pareggiare i conti al 26' con una marcatura firmata da Prisco. Nella ripresa le squadre si sono affrontate a viso aperto, ma lo Spezia ha avuto modo di siglare il gol del 2-1 grazie a un calcio di rigore trasformato da Strelec per fallo commesso in area da Brocca. I ragazzi allenati da Scarlato hanno più volte sfiorato il pareggio: prima ci hanno provato con Malva e poi con Sorrentino, ma i bianconeri hanno sventato al meglio le minacce. La voglia di riequilibrare il risultato ha inevitabilmente portato a concedere degli spazi allo Spezia che ha provato a chiudere la contesa, ma il Benevento è stato attento a non permettere agli avversari di segnare il terzo gol.

La Strega tornerà in campo già mercoledì per il match di Coppa Italia contro il Napoli. Sabato, invece, si apriranno i cancelli dell'Avellola per la terza giornata di campionato che vedrà i sanniti affrontare l'Ascoli.

I risultati della seconda giornata:

Ascoli - Ternana 4-0

Cesena - Salernitana 4-2

Lazio - Crotone 6-2

Pisa - Frosinone 3-1

Reggina - Cosenza 1-0

Spezia - Benevento 2-1

Riposa: Perugia

La classifica:

Lazio 6

Ascoli 6

Pisa 6

Frosinone 3

Cesena 3

Benevento 3

Spezia 3

Crotone 3

Reggina 3

Cosenza 0

Perugia 0

Salernitana 0

Ternana 0