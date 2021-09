Primavera, il Napoli si aggiudica il derby di Coppa Italia Sconfitta per il Benevento di Scarlato in terra partenopea

Napoli - Benevento 2-0

Napoli: Boffelli, Pontillo (26'st Longobardi), Giannini, Marchisano (21'st De Pasquale), Spedalieri, Mane, Marranzino (21'st Barba), Gioielli, Pesce (26'st Cioffi), Toure (36'st Flora), Mercurio. A disp.: Pinto, Costanzo, De Marco, Vergara, D'Agostino, Ambrosino. All.: Frustalupi

Benevento: Tartaro, Riccio (30'st Vottari), Caserta, Talia, Brocca, Viscardi, Rossi (1'st Prisco), Aronica (21'st Pellegrino), Malva, Marsiglia (1'st Agnello), Umile (1'st Sorrentino). A disp.: Bonagura, Sana, Altamura, Maiese. All.: Scarlato

Arbitro: Baratta di Rossano

Assistenti: Salama di Ostia Lido e Bonomo di Milano

Reti: 43'pt Pesce, 29'st Mercurio

Note: 19'st Espulso Malva (B) per doppia ammonizione

Termina il cammino del Benevento nella Coppa Italia dedicata alle compagini Primavera. I giallorossi sono stati sconfitti dal Napoli con il risultato di 2-0. Le prime fasi del match sono state molto combattute, con Tartaro che più di una volta ha vietato la gioia del gol ai padroni di casa. La truppa di Frustalupi è passata in vantaggio a pochi minuti dalla fine del primo tempo con Pesce sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa, Scarlato ha cercato di dare una scossa alla squadra con gli ingressi di Prisco, Agnello e Sorrentino. La Strega ha spinto sin da subito per il gol del pareggio, ma il Napoli si è difeso bene. A complicarle i piani è stata l'espulsione rimediata da Malva per doppia ammonizione: l'arbitro gli ha estratto il secondo giallo dopo una caduta in area che ha giudicato come simulazione. Nonostante l'inferiorità numerica, il Benevento è andato vicino al gol con Prisco che, approfittando di una disattenzione di Barba, ha sfiorato di poco la porta difesa da Boffelli. Il Napoli ha chiuso la gara alla mezz'ora con Mercurio che ha capitalizzato un assist di De Pasquale per il definitivo 2-0.