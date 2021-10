Primavera, pesante sconfitta del Benevento a Perugia Giallorossi irriconoscibili in casa dei grifoni

Perugia – Benevento 6-2

Perugia: Megyeri, Pupo, Menci, Mussi (25’st Angelini), Baldi, Bolì (32’st Elefante), Mabille (15’st Lo Giudice), Fabri, Seghetti (32’st Biondelli), Bevilacqua (1’st Grassi), Parolisi. A disp.: Moro, Del Prete, Cicioni, Morina, Capogna, Zizzania, Paladino. All.: Formisano

Benevento: Tartaro, Riccio, Sena (36’st Caserta), Prisco (23’st Aronica), Viscardi, Brocca, Galletti (1’st Marsiglia), Pellegrino, Sorrentino, Agnello (32’st Altamura), Malva (1’st Umile). A disp.: Bonagura, Vottari, Valentino, Maiese. All.: Scarlato

Arbitro: Lovison di Padova

Assistenti: Vettorel di Latina e Valente di Roma 2

Reti: 5’pt Mussi (P), 8’pt e 5’st Mabille (P), 40’pt Bevilacqua (P), 44’pt e 27'st Seghetti (P), 3’st Agnello (B), 29’st Sena (B)

Note: Ammoniti Mussi (P), Riccio (B), Sena (B), Prisco (B), Viscardi (B)

Giornata da dimenticare per la Primavera del Benevento che è stata sconfitta nettamente dal Perugia guidato dall’ex Formisano. Nel primo tempo, i padroni di casa hanno messo sin da subito in discesa la contesa. Nel giro di otto minuti hanno realizzato due reti firmate da Mussi e Mabille. I giallorossi hanno stentato una reazione, ma le squadre sono tornate negli spogliatoi sul punteggio di 4-0. I padroni di casa hanno siglato il tris al 40’ con Bevilacqua, per poi firmare il poker con Seghetti a pochi minuti dalla fine di frazione. Nella ripresa, dopo tre giri di lancetta, Agnello ha accorciato le distanze. Una marcatura seguita dal pokerissimo perugino, siglato al 5’ e che è stato realizzato da Mabille, autore di una doppietta. Al 27’, Seghetti ha portato il risultato sul 6-1, prima della seconda marcatura giallorossa di Sena. Si tratta di un risultato pesante per il Benevento che adesso è chiamato a reagire, anche se non potrà farlo nell’immediato a causa della sosta del campionato. I giochi riprenderanno il prossimo 16 ottobre, quando all’Avellola si presenterà il Crotone.

I risultati della quarta giornata:

Ascoli - Cosenza 2-3

Crotone - Frosinone 0-4

Lazio - Ternana ore 15

Perugia - Benevento 6-2

Reggina - Salernitana ore 15

Spezia - Cesena ore 15

Riposa: Pisa

La classifica:

Frosinone 9

Perugia 6

Pisa 6

Cosenza 6

Ascoli 6

Lazio 6

Benevento 6

Reggina 4

Cesena 3

Salernitana 3

Spezia 3

Crotone 3

Ternana 1