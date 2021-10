Primavera, il Benevento sfida il Crotone all'Avellola I giallorossi sono in cerca del riscatto dopo il netto ko di Perugia. Fischio d’inizio alle ore 11

Il Benevento ha grande voglia di riscatto dopo la pesante sconfitta subìta nell’ultima giornata di campionato contro il Perugia dell’ex Formisano. Il risultato di 6-2 ha rammaricato e non poco i ragazzi allenati da Scarlato, i quali sono desiderosi di tornare quanto prima alla vittoria per cancellare quanto accaduto in terra umbra. Domani i giallorossi affronteranno il Crotone all’Avellola. I calabresi hanno conquistato tre punti nelle prime quattro giornate di campionato, tre in meno rispetto ai sanniti. Il Benevento vuole sfruttare il dato positivo che lo lega alle partite interne, nel corso delle quali ha ottenuto ben due successi consecutivi contro Cesena e Ascoli. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 11. Sarà una gara importante anche perché la Strega sarà costretta a fermarsi nuovamente dopo la sosta osservata nello scorso fine settimana. Le toccherà, infatti, il turno di riposo individuale istituito per il numero di formazioni dispari presenti nel girone. Una vittoria, quindi, non farà pesare in maniera eccessiva sulla classifica lo stop. Il Benevento è impaziente di scendere in campo per restare aggrappato al numeroso gruppone di vertice, in una classifica molto equilibrata.

Questi i 23 convocati da Scarlato:

PORTIERI: Tartaro, Bonagura;

DIFENSORI: Caserta, Sena, Viscardi, Riccio, Brocca, Vottari, Galletti, Sgircitu, Veltri;

CENTROCAMPISTI: Valentino, Prisco, Pellegrino, Aronica, Rossi;

ATTACCANTI: Sorrentino, Agnello, Marsiglia, Maiese, Malva, Altamura, Umile.

Il programma della quinta giornata:

Benevento – Crotone

Cesena – Pisa

Cosenza – Frosinone

Reggina – Lazio

Salernitana – Perugia

Ternana – Spezia

Riposa: Ascoli

La classifica:

Frosinone 9

Lazio 9

Cesena 6

Perugia 6

Pisa 6

Cosenza 6

Ascoli 6

Salernitana 6

Benevento 6

Reggina 4

Spezia 3

Crotone 3

Ternana 1