Primavera Benevento, il Frosinone si impone di misura all'Avellola (LE FOTO) Non basta il cuore ai giallorossi per evitare la sconfitta

Benevento – Frosinone 0-1

Benevento (4-4-2): Tartaro; Galletti, Brocca, Veltri, Sena (39’st Maiese); Umile (19’st Valentino), Prisco (27’st Parisi), Pellegrino, Caserta (19’st Agnello); Malva (19’st Altamura), Sorrentino. A disp.: Bonagura, Viscardi, Riccio, Sgircitu, Pastorella, Rossi, Marsiglia. All.: Scarlato

Frosinone (4-3-1-2): Vilardi; Rosati (47’st Bracaglia), Maestrelli, Kremenovic, Benacquista (1’st Giordani); Peres, Bruno (39’st Tonye), Cangianiello; Favale; Stampete (1’st Selvini), Jirillo (27’st Pittacchio). A disp.: Barzanti, Caravillani, Pahic, Battisti, Milazzo, Recchiuti, Di Palma. All.: Gorgone

Arbitro: Ermes di Nola

Assistenti: Basile di Chieti e Stringini di Avezzano

Rete: 13’st Selvini

Terza sconfitta consecutiva per la Primavera del Benevento. A espugnare l’Avellola è stata la capolista Frosinone, anche se con tanta fatica. Nel primo tempo gli ospiti sono stati padroni del gioco, costringendo la Strega ad avere un baricentro basso. Positiva la fase difensiva dei ragazzi di Scarlato che ha lasciato le briciole agli attaccanti avversari. L’unica azione degna di nota è del 27’, quando Jirillo di testa ha spedito la palla di poco fuori dallo specchio della porta difesa da Tartaro. Nella ripresa, il Benevento ha dato uno slancio maggiore al suo gioco, aggredendo maggiormente. I sanniti non si sono abbattuti neanche dopo il gol di Selvini, giunto al 13’ dopo una respinta di Tartaro: l’attaccante, tutto solo, non poteva fare altro che depositare la sfera in fondo al sacco. La sfida è proseguita senza esclusione di colpi. La Strega ha cercato in tutti i modi di pareggiare: prima un tiro di Sena ha fatto la barba al palo al 21’, poi nel finale è stata clamorosa l’occasione capitata tra i piedi di Valentino che ha indirizzato nell’angolino battendo Vilardi, ma la sfera è stata salvata sulla linea da un difensore avversario. Nel mezzo si è fatto vedere anche il Frosinone che ha colpito una traversa con una rovesciata di Favale. Alla fine è arrivato un nulla di fatto per il Benevento che nella prossima giornata cercherà di tornare alla vittoria contro la Salernitana.

I risultati della 7^ giornata:

Ascoli - Lazio 1-4

Benevento - Frosinone 0-1

Cesena - Perugia 3-2

Cosenza - Ternana 3-2

Reggina - Crotone 2-4

Spezia - Pisa domani

Riposa: Salernitana

La classifica:

Frosinone 18

Lazio 18

Perugia 12

Cesena 12

Cosenza 10

Crotone 10

Pisa 9

Spezia 9

Ascoli 6

Salernitana 6

Benevento 6

Reggina 4

Ternana 1