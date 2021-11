Benevento, turno di sosta per il campionato Primavera 2 Alla ripresa i giallorossi affronteranno la Ternana tra le mura amiche

Si ferma nuovamente il campionato Primavera 2. Il Benevento è reduce dai sei punti ottenuti contro Frosinone (a tavolino) e Salernitana, un bottino che gli ha permesso di avvicinarsi nuovamente alle zone alte della classifica. Mercoledì scorso, la truppa di Scarlato ha sostenuto un proficuo test amichevole contro la prima squadra. Alla ripresa del campionato è in programma il match contro la Ternana sul sintetico dell'Avellola: una sfida dalla quale i giallorossi vorranno trarre il massimo per ottenere un risultato prezioso in vista della difficile trasferta di Roma contro la Lazio.

Questa è la classifica:

Lazio 19

Frosinone 15

Cesena 15

Cosenza 13

Spezia 13

Perugia 12

Benevento 12

Crotone 11

Pisa 10

Ascoli 6

Salernitana 6

Reggina 5

Ternana 2

Il programma della 9^ giornata (20 novembre 2021):

Ascoli - Pisa

Benevento - Ternana

Cosenza - Salernitana

Crotone - Cesena

Frosinone - Lazio

Spezia - Perugia

Riposa: Reggina