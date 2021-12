Primavera, vola il Benevento: vittoria in casa della Reggina I giallorossi conquistano un successo importante in chiave classifica

Reggina - Benevento 1-3

Reggina: Lofaro, Foti, Musumeci, Zucco (21'st Kamberi), Bongani (39'st Rugnetta), Vigliani, Pagni, Spitale, Diop, Basile (30'st Nvendo Ferrier), Rao. A disp.: Ammirati, Paura, Latella, Passerelli, Guglielmo, Dioum, Costantino, Scolaro. All.: Ferraro

Benevento: Tartaro, Galletti (32'st Riccio), Caserta, Prisco (12'st Malva), Veltri, Brocca, Umile (32'st Maiese), Parisi (12'st Altamura), Sorrentino (42'st Pastorella), Pellegrino, Aronica. A disp.: Bonagura, Vottari, Viscardi, Rossi. All.: Scarlato

Arbitro: Costanza di Agrigento

Assistenti: Trischitta di Messina e Allocco di Bra

Reti: 37'pt Foti (R), 13'st Umile (B), 35'st Sorrentino (B), 40'st Malva (B)

Vola la Primavera del Benevento che in casa della Reggina ha conquistato la seconda vittoria consecutiva. I giallorossi si sono imposti con il punteggio di 3-1, dando continuità all'importante risultato ottenuto la scorsa settimana contro la Lazio. Il primo tempo si è chiuso con i calabresi in vantaggio, grazie a una marcatura di Foti. Nella ripresa la truppa di Scarlato si è scatenata. Il pareggio è arrivato al 13' e ha portato la firma di Umile. Il Benevento ha cercato con insistenza di portare a casa i tre punti, passando in vantaggio al 35' con Sorrentino. A cinque minuti dalla fine c'è stata gloria anche per Malva che ha siglato il gol del definitivo 3-1. Un risultato che porta la Strega a quota 18 punti in classifica. Nella prossima giornata ci sarà la sfida interna con il Cosenza, la penultima del girone d'andata.

I risultati dell'11^ giornata:

Cosenza - Lazio 1-2

Frosinone - Salernitana

Pisa - Perugia

Reggina - Benevento 1-3

Spezia - Ascoli 2-1

Ternana - Cesena

Riposa: Crotone

La classifica:

Lazio 23

Cesena 21

Spezia 19

Benevento 18

Frosinone 17

Perugia 16

Pisa 13

Cosenza 13

Ascoli 12

Crotone 11

Salernitana 9

Ternana 5

Reggina 5