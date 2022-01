Primavera, sconfitta del Benevento in casa del Cesena I romagnoli si sono imposti con un poker

Cesena - Benevento 4-0

Cesena: Pollini, Guerra (30'st Suliani), Prasso (22'st Allegrucci), Barducci (37'st Vallocchia), Lepri, Ferretti, Francesconi, Carlini, Shpendi C., Shpendi S. (30'st Pieraccini), Bernardi (22'st Biondelli). A disp.: Venturini, Onofri, David, Corzani, Ariyo, Bracci, Brigliadori. All.: Ceccarelli

Benevento: Muraca, Riccio, Veltri, Prisco (22'st Maiese), Vottari, Brocca, Umile (22'st Parisi)(35'st Valentino), Aronica (10'st Rossi), Sorrentino, Malva (10'st Agnello), Pellegrino. A disp.: Tartaro, Sgircitu, Viscardi, Galletti, Marsiglia. All.: Scarlato

Arbitro: Feliciani di Terni

Assistenti: Landini di Milano e Voytuk di Ancona

Marcatori: 27'pt Shpendi C., 15'st e 21'st Shpendi S., 33'st Suliani

Sconfitta per 4-0 subìta dal Benevento sul campo del Cesena. Dopo un approccio alla gara positivo da parte dei giallorossi, i quali si sono rivelati pericolosi in diverse occasioni, i padroni di casa sono riusciti a passare in vantaggio al 27' grazie a una marcatura di Shpendi C.. La truppa di Scarlato ha provato a pareggiare i conti, ma il primo tempo si è concluso con i romagnoli in avanti di una rete. Nella ripresa è arrivato il raddoppio bianconero con Shpendi S. che ha tagliato le gambe al Benevento sei minuti dopo, precisamente al 21', con la rete del 3-0. Al 33' c'è stato anche il poker che ha portato la firma di Suliani. Per i giallorossi è la seconda sconfitta consecutiva dopo quella maturata in casa del Pisa prima della lunga sosta. Nella prossima giornata ci sarà lo Spezia all'Avellola.

I risultati della 1^ giornata di ritorno:

Ascoli – Salernitana

Cesena – Benevento 4-0

Lazio – Perugia

Pisa – Ternana

Reggina – Frosinone 2-3

Spezia – Crotone rinv. al 15 marzo

Riposa: Cosenza

La classifica:

Cesena 28

Lazio 26

Frosinone 26

Spezia 22

Benevento 21

Perugia 19

Pisa 19

Salernitana 15

Cosenza 13

Ascoli 12*

Crotone 11*

Ternana 9

Reggina 8