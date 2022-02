Primavera, vittoria nel finale del Benevento firmata Altamura Importante successo dei giallorossi contro lo Spezia

Benevento - Spezia 1-0

Benevento: Tartaro (1'st Bonagura), Riccio, Viscardi, Prisco (1'st Sorrentino), Veltri, Brocca, Umile (25'st Altamura), Aronica, Malva (44'st Rossi), Marsiglia (15'st Parisi), Pellegrino. A disp.: Vottari, Galletti, Valentino, Sgircitu, Agnello, Maiese. All.: Scarlato

Spezia: Dido, Scremin G. (30'st Ivani), Gabelli, Scieuzo, Serpe, Giorgeschi, Afi, Leoncini, Zuppel, Pedicillo (25'st Scremin S.), Pino. A disp.: Casto, Mascardi, Biasci, Mulattieri, TOrri. All.: Tanrivermis

Arbitro: Cavaliere di Paola

Assistenti: Catani di Fermo e Bianchini di Perugia

Marcatore: 48'st Altamura

Note: Espulso al 37'st Sorrentino

Importante vittoria conquistata dal Benevento all'Avellola contro lo Spezia. I giallorossi hanno ottenuto i tre punti a pochi istanti dal triplice fischio, grazie a una marcatura di Altamura. La truppa di Scarlato era anche in inferiorità numerica per via dell'espulsione di Sorrentino, maturata al 37' della ripresa. E' un risultato che dà entusiasmo e morale, con la Strega che torna al quinto posto a quota 24 punti. Nella prossima giornata ci sarà l'Ascoli in trasferta.

I risultati della 2^ giornata di ritorno:

Benevento - Spezia 1-0

Cosenza - Reggina 3-1

Crotone - Lazio 0-7

Frosinone - Pisa 2-5

Salernitana - Cesena 0-3

Ternana - Ascoli 0-2

Riposa: Perugia

La classifica:

Lazio 32

Cesena 31

Frosinone 26

Pisa 25

Benevento 24

Spezia 22*

Perugia 19

Ascoli 18*

Cosenza 16

Salernitana 15

Crotone 11**

Ternana 9

Reggina 8