Primavera, un autogol condanna il Benevento Sconfitta per i giallorossi in casa dell'Ascoli

Ascoli - Benevento 1-0

Ascoli: Raffaelli, Signorini, D'Ainzara, Carano (42'st Acciarri), Rossi, Luciani, Gucci, Ceccarelli, Riosa (31'st Rizzi), Mazzei, Re. A disp.: Becchi, Caravillani, Gagliardi, Del Moro L., Governatori, Maiga Silvestri, Felici, Sipone. All.: Pergolizzi

Benevento: Tartaro, Riccio (32'st Valentino), Viscardi, Prisco (39'st Marsiglia), Vottari, Veltri, Umile (23'st Rossi), Aronica (32'st Agnello), Malva, Altamura (39'st Maiese), Pellegrino. A disp.: Bonagura, Scircitu, Brocca, Parisi. All.: Scarlato

Arbitro: Longo di Paola

Assistenti: Stringini di Avezzano e Ciancaglini di Vasto

Marcatore: 31'st aut. Veltri

Sconfitta amara per il Benevento in casa dell'Ascoli. L'incontro si è deciso al 31' della ripresa, con i padroni di casa che sono passati in vantaggio grazie a una sfortunata autorete di Veltri. La Strega non è riuscita a riequilibrare l'incontro, con i marchigiani che hanno festeggiato la quarta vittoria consecutiva. La truppa di Scarlato resta a quota 24 punti in classifica e nella prossima giornata se la vedrà contro il Perugia all'Avellola.

I risultati della 3^ giornata di ritorno:

Lazio - Salernitana

Perugia - Crotone 3-0

Pisa - Cosenza 3-1

Reggina - Ternana 3-1

Spezia - Frosinone 2-2

Riposa: Cesena

La classifica:

Lazio 32

Cesena 31

Pisa 28

Frosinone 27

Benevento 24

Spezia 23*

Perugia 22

Ascoli 21*

Cosenza 16

Salernitana 15

Crotone 11**

Reggina 11

Ternana 9