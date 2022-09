Vivaio, la Primavera sfida la Viterbese. Per le under c'è Benevento - Roma Gli incontri delle formazioni giovanili giallorosse

Si prevede un altro fine settimana intenso per le formazioni giovanili del Benevento Calcio. Riposerà il campionato under 17, mentre tornerà in campo la Primavera dopo il turno di sosta osservato la scorsa settimana. I giallorossi di Scarlato, dopo aver vinto le prime due partite contro Cosenza e Ascoli, affronteranno la prima trasferta stagionale in casa della Viterbese. L'incontro si giocherà domani con fischio d'inizio fissato alle ore 15.

Domenica mattina, invece, si apriranno i cancelli dell'Avellola per le gare delle formazioni under 16 e 15 che ospiteranno i pari età della Roma. Si partirà alle 10:30 con la compagine allenata da Carbone, mentre alle 12:30 saranno di scena i giallorossini di Fusaro.

Primavera, il calendario della 3^ giornata:

Ascoli - Crotone

Imolese - Pescara

Monopoli - Spezia

Reggina - Perugia

Salernitana - Lazio

Ternana - Pisa

Virtus Entella - Cosenza

Viterbese - Benevento

La classifica:

Pescara 6

Benevento 6

Crotone 4

Reggina 4

Imolese 4

Perugia 4

Lazio 3

Ascoli 3

Cosenza 3

Spezia 2

Salernitana 1

Pisa 1

Ternana 1

Viterbese 1

Virtus Entella 0

Monopoli 0

Under 16 e 15, il programma della 2^ giornata:

Bari - Lecce

Benevento - Roma

Cosenza - Reggina

Frosinone - Palermo

Lazio - Salernitana

Under 16, la classifica:

Roma 3

Lazio 3

Reggina 3

Bari 3

Lecce 3

Frosinone 0

Benevento 0

Salernitana 0

Palermo 0

Cosenza 0

Under 15, la classifica:

Roma 3

Frosinone 3

Lazio 3

Bari 3

Benevento 3

Lecce 0

Palermo 0

Salernitana 0

Reggina 0

Cosenza 0