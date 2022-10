Primavera, il Benevento si conferma al primo posto: vittoria con la Ternana I giallorossi hanno ottenuto il quarto risultato utile consecutivo

Benevento - Ternana 3-1

Benevento: Esposito, Di Martino, Panzarino (34'st Marrone), Prisco (20'st Di Serio), Vottari, Avolio, Manzi (11'st Altamura), Aronica, Perlingieri (20'st Pengue), Malva, Pellegrino. A disp.: Bonagura, Palma, Scala, Szymanski, Carriola, Brugognone. All.: Scarlato

Ternana: Morlupo, Ciucci, Mancini (21'st Flaiani), Biondini (38'st Petrara), Bonugli, Cipi (1'st Nunzi), Marcelli, Ferrante, Megaro (43'st Longo), Salerno, Alunni (1'st Visani). A disp.: Antonini, Montecolle, Picchiantano, Nischwitz, Novelli. All.: Mariani

Arbitro: Rispoli di Locri

Assistenti: Cecchi di Roma 1 e Fratello di Latina

Marcatori: 3'pt e 17'st su rig. Perlingieri (B), 10'pt Prisco (B), 19'st Megaro (T)

Note: Espulso Aronica (B) al 45'st

Prosegue l'ottimo momento di forma della Primavera del Benevento che all'Avellola, nel match valevole per la quarta giornata di campionato, ha ottenuto un importante successo contro la Ternana. I giallorossi hanno chiuso il primo tempo in avanti di due reti, giunte nei primi dieci minuti dell'incontro e firmate da Perlingieri e Prisco. Nella ripresa, lo stesso Perlingieri ha messo in cassaforte il risultato con la trasformazione di un calcio di rigore. Al 19' le fere hanno realizzato il gol della bandiera con Megaro. Per la truppa di Scarlato è il quarto risultato utile consecutivo che le permette di restare agganciata al primo posto in classifica. Nella prossima giornata, il Benevento si recherà in trasferta a Chiavari per affrontare la Virtus Entella, vittoriosa quest'oggi contro la Lazio.

I risultati della 4^ giornata:

Cosenza - Salernitana 1-0

Crotone - Reggina 2-2

Lazio - Virtus Entella 0-1

Perugia - Imolese

Pescara - Monopoli

Pisa - Ascoli 2-0

Spezia - Viterbese

La classifica:

Benevento 10

Reggina 8

Pescara 7

Pisa 7

Cosenza 7

Ascoli 6

Imolese 6

Spezia 5

Crotone 5

Perugia 5

Lazio 4

Virtus Entella 4

Salernitana 2

Viterbese 2

Ternana 1

Monopoli 0