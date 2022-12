Primavera, il Benevento batte il Monopoli e si conferma al comando (FOTO) I giallorossi tornano al successo con le reti di Altamura e Malva

Benevento - Monopoli 2-0

Benevento: Esposito; Panzarino (35'st Marrone), De Gennaro, Prisco (20'st Carriola), Vottari, Veltri (20'st Valentino), Rossi (20'st Di Martino), Aronica, Malva, Altamura (1'st Manzi), Sanogo. A disp.: Bonagura, Palma, Avolio, Pengue, Szymanski, Di Serio, Brugognone. All.: Scarlato

Monopoli: Bevilacqua; Loiudice (8'st Beniti), Marchitelli, Sorgente, Andrisani, Desiderato, Mazzotta, De Vietro, Simone (30'st Meliddo), Demichele (8'st Tataru), Collocolo (16'st Macchia). A disp.: Minucci, Fanelli, Mezzapesa, Rapio. All.: Giordano

Arbitro: Gerbasi di Arezzo

Assistenti: Bianchini e D'Angelo di Perugia

Marcatori: 28'pt Altamura (B), 3'st Malva (B)

Note: Espulso Desiderato (M) al 10'st

La Primavera del Benevento torna alla vittoria e si conferma al primo posto in classifica. Nel match giocato questo pomeriggio contro il Monopoli, i giallorossi sono riusciti a passare in vantaggio dopo ventotto minuti grazie a un gol di Altamura. Nella ripresa è arrivato il raddoppio con Malva. Gli ospiti hanno proseguito il match in inferiorità numerica quando Desiderato, dopo dieci minuti dall'inizio del secondo tempo, è stato espulso per doppia ammonizione. La truppa di Scarlato ha controllato l'incontro, gestendo un risultato che le permette di restare al comando. Nella prossima giornata, i giallorossi affronteranno l'Imolese in trasferta.

I risultati dell'11^ giornata:

Ascoli - Salernitana 3-2

Benevento - Monopoli 2-0

Cosenza - Imolese 2-1

Crotone - Virtus Entella 2-2

Lazio - Ternana 4-1

Pisa - Viterbese 3-0

Reggina - Pescara 0-5

Spezia - Perugia 2-0

La classifica:

Benevento 21

Pisa 20

Lazio 19

Ascoli 19

Cosenza 19

Virtus Entella 18

Pescara 17

Viterbese 17

Spezia 16

Crotone 15

Monopoli 15

Perugia 14

Salernitana 9

Reggina 9

Ternana 7