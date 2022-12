Primavera, Benevento: chiuso il 2022 con una vittoria Battuto all'Avellola il Perugia dell'ex Formisano

Benevento - Perugia 2-0

Benevento: Esposito, Panzarino, De Gennaro, Prisco (28'st Carriola), Vottari, Veltri (37'st Avolio), Rossi (18'st Di Martino), Aronica (37'st Szymanski), Malva, Altamura (28'st Di Serio), Sanogo. A disp.: Bonagura, Palma, Marrone, Pengue, Valentino, Manzi. All.: Scarlato

Perugia: Ajradinoski, Viti (36'st Diallo), Souare (18'st Dalla Valle), Giunti, Baldi, Cicioni (12'st Polizzi), Seghetti, Patrignani, Ebnotalib (36'st Ronchi), Mabille (18'st Tsoy), Sulejmani. A disp.: Pietroluongo, Ascani, Prisco, Romagnoli. All.: Formisano

Arbitro: Baratta di Rossano

Assistenti: Pedone di Reggio Calabria e Spataro di Rossano

Marcatori: 7'st Rossi, 21'st De Gennaro

La Primavera del Benevento ha chiuso il 2022 con una importante vittoria, ottenuta contro il Perugia guidato dall'ex Formisano. Dopo che il primo tempo si è chiuso sullo 0-0, i giallorossi sono riusciti a sbloccare il risultato dopo sette minuti dal fischio d'inizio della ripresa con un gol di Rossi. Il raddoppio è arrivato al 21' e ha portato la firma di De Gennaro. Si tratta di un successo che permette alla truppa di Scarlato di occupare la terza posizione in classifica, a due lunghezze dalla capolista Pisa. Si chiudono così gli impegni del 2022: il Benevento tornerà in campo il prossimo 14 gennaio, quando affronterà la Reggina in trasferta per la penultima giornata del girone d'andata.

I risultati della 13^ giornata:

Ascoli - Cosenza 2-2

Benevento - Perugia 2-0

Crotone - Imolese 2-1

Lazio - Spezia 3-2

Pisa - Reggina 2-1

Salernitana - Pescara 1-4

Ternana - Monopoli 4-0

Virtus Entella - Viterbese 2-0

La classifica:

Pisa 26

Lazio 25

Benevento 24

Pescara 23

Ascoli 23

Virtus Entella 21

Cosenza 20

Spezia 19

Crotone 18

Perugia 17

Viterbese 17

Monopoli 15

Imolese 13

Salernitana 12

Ternana 10

Reggina 9