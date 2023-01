Primavera, il Benevento chiude l'andata con una sconfitta Corsaro lo Spezia sul sintetico dell'Avellola

Benevento - Spezia 0-2

Benevento: Esposito; Panzarino, Valentino (17'st De Gennaro), Prisco (39'st Carfora), Avolio, Vottari (17'st Di Martino), Rossi (24'st Manzi), Sanogo, Malva, Agnello (24'st Di Serio), Pellegrino. A disp.: Palma, Eletto, Carriola, Pengue. All.: Scarlato

Spezia: Plaia; Scieuzo (13'st Loffredo), Piccioli (39'st Brisciani), Salerno, Giorgeschi, Garzia, Pedicillo, Leoncini (39'st Manfrone), Lari (13'st Di Giorgio), Candelari (39'st Bonaccorsi), Delorie. A disp.: Mascardi. All.: Vecchio

Arbitro: Fabrizio Ramondino di Palermo

Assistenti: Vincenzo Abbinante e Luca Capriuolo di Bari

Marcatori: 3'pt Candelari, 23'st Loffredo

La Primavera del Benevento ha chiuso il girone d'andata con una sconfitta maturata contro lo Spezia. Gli ospiti hanno vinto con il punteggio di 2-0, grazie alle reti di Candelari e Loffredo. I giallorossi chiudono il girone d'andata a quota 25 punti in classifica, fuori dalla zona play off. Nella prossima giornata affronteranno il Cosenza in trasferta.

I risultati della 15^ giornata:

Ascoli - Pescara

Benevento - Spezia 0-2

Crotone - Viterbese 3-1

Lazio - Perugia 4-0

Pisa - Cosenza 1-2

Salernitana - Imolese 1-0

Ternana - Reggina 1-0

Virtus Entella - Monopoli 3-1

La classifica:

Lazio 29

Pescara 26

Ascoli 26

Pisa 26

Spezia 25

Benevento 25

Virtus Entella 24

Cosenza 24

Crotone 21

Perugia 20

Viterbese 20

Imolese 16

Salernitana 15

Monopoli 15

Ternana 13

Reggina 10