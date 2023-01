Primavera, un gol di Di Serio regala la vittoria al Benevento I giallorossi di Scarlato sono stati corsari a Cosenza

Cosenza-Benevento 0-1

Cosenza: Iovino; Pedalino, Belgiovine, Spingola, Musso, Sirimarco (44'st Costanzo), Marinacci (13'st Zoromon), Di Bartolo, Novello, Arioli (20'st Cubretovic), Difatta (44'st Bellotti). A disp.: Pompei, Occhiuto, Elia, Mammolito, Gigliotti, Cimino, Attanasio. All.: Gatto

Benevento: Esposito; Panzarino, Valentino (44'st Eletto), Prisco (36'st Carriola), Vottari, Veltri, Di Martino, Pellegrino, Malva (44'st Ciprio), Rossi (30'st Di Serio), Pengue. A disp.: Bonagura, Palma, Rucci, Manzi, Carfora. All. Scarlato

Arbitro: Giuseppe Rispoli di Locri

Assistenti: Roberto D'Ascanio di Roma 2 e Andrea Pasqualetto di Aprilia

Marcatore: 4'st Di Serio (B)

Importante vittoria per la Primavera del Benevento che nella giornata di ieri ha battuto il Cosenza in trasferta grazie a una rete di Di Serio, giunta dopo quattro minuti dall'inizio del secondo tempo. La gara è stata molto combattuta, basti considerare che le squadre hanno sbagliato un rigore per parte: prima è stato Prisco, al 12' della ripresa, a farsi ipnotizzare da Iovino, sciupando così l'occasione per raddoppiare. Al 28' è stata la volta del Cosenza che ha fallito dagli undici metri, permettendo alla Strega di restare in vantaggio. Con questo successo, i giallorossi agganciano il quinto posto in classifica. Nella prossima giornata affronteranno la capolista Ascoli in trasferta.

Primavera, i risultati della 16^ giornata

Cosenza-Benevento 0-1

Crotone-Monopoli 2-4

Imolese-Virtus Entella 1-2

Lazio-Ascoli 1-1

Perugia-Pisa 4-0

Pescara-Viterbese 2-1

Reggina-Salernitana 1-2

Spezia-Ternana 3-0

Primavera, la classifica:

Ascoli 30

Lazio 30

Pescara 29

Spezia 28

Benevento 28

Virtus Entella 27

Pisa 26

Cosenza 24

Perugia 23

Crotone 21

Viterbese 20

Monopoli 18

Salernitana 18

Imolese 16

Ternana 13

Reggina 10