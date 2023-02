Benevento, la Primavera è corsara a Viterbo Importante successo dei giallorossi che si consolidano in zona play off

Ternana-Benevento 0-2

Ternana: Morlupo, Manucci (28'st Onesti), Ciucci, Ferrante, Bonugli, Picchiantano (14'st Biondini), Manni (14'st Marcelli), Nunzi, Perini, Ferrara, Mancini. A disp.: Novellini, Valenti, Pagliei, Doucouré, Montecolle, Salerno, Monesi, Nishwitz, Flaiani. All.: Mariani

Benevento: Esposito, Panzarino, Valentino (30'st De Gennaro), Carriola (42'st Avolio), Vottari, Veltri, Di Martino, Pellegrino, Malva (30'st Di Serio), Rossi (14'st Perlingieri), Pengue. A disp.: Bonagura, Szymanski, Palma. All.: Scarlato

Arbitro: Sacchi di Macerata. Assistenti: Dell'Orco di Policoro e Chiavaroli di Pescara

Marcatori: 25'st Valentino, 36'st Perlingieri

Secondo successo consecutivo per la Primavera del Benevento che ha espugnato il campo della Viterbese. La partita si è sbloccata nel secondo tempo, precisamente al 25', con un gol realizzato da Valentino. Il raddoppio ha portato la firma di Perlingieri al 36'. Si tratta di una vittoria di grande importanza per i giallorossi che si consolidano in piena zona play off. Nella prossima giornata sfideranno la Virtus Entella sul sintetico dell'Avellola.