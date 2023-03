Primavera, pari con rammarico per il Benevento contro il Crotone I giallorossi hanno fallito un calcio di rigore con Malva

Benevento-Crotone 1-1

Benevento: Esposito, Panzarino, Valentino, Carriola (35'st De Gennaro), Vottari, Veltri, Di Martino (10'st Di Serio), Pengue, Malva, Altamura (28'st Ciprio), Rossi (35'st Politi). A disp.: Bonagura, Palma, Avolio, Pellegrino, Szymanski, Prisco, Donatiello. All.: Scarlato

Crotone: Lucano, D'Amora (8'pt Mauriello), De Paola (18'st Scandale), Giancotti (18'st Rossi), Filosa, Lupinacci, Tarantino, Spunticcia, Chiarella, Ranieri, Aprile (39'st Panzarella). A disp.: Gattuso, Russo, Vulcano, Elia, Luciano, Esposito, Greco. All.: Lo Monaco

Arbitro: Di Reda di Molfetta. Assistenti: Tcato di Aprilia e D'Ascanio di Roma 2

Marcatori: 32'st Aprile (C), 48'st aut. Tarantino (B)

Note: Espulso Chiarella (C) al 34'pt

Pareggio tra le compagini Primavera di Benevento e Crotone. I calabresi hanno giocato per più di un'ora in inferiorità numerica a causa dell'espulsione rimediata da Chiarella al 34'. Nella ripresa i rossoblu hanno sbloccato il risultato al 32' con Aprile. La truppa di Scarlato è riuscita a evitare la sconfitta casalinga nel finale grazie a un'autorete di Tarantino, con Malva che al 22' ha anche fallito un calcio di rigore. Domani i giallorossi partiranno alla volta della toscana per partecipare al torneo di Viareggio.

Primavera 2, i risultati della 23^ giornata:

Benevento-Crotone 1-1

Imolese-Viterbese

Lazio-Pisa

Monopoli-Salernitana 2-1

Perugia-Ascoli

Pescara-Spezia 1-5

Reggina-Cosenza

Ternana-Virtus Entella 1-2