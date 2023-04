Benevento, colpo grosso della Primavera a Pescara: la decide Rossi Successo di grande importanza dei giallorossi, ottenuto a pochi istanti dalla fine

Pescara-Benevento 1-2

Pescara: Barretta, Staver, Cappello, Giannini, Colarelli, Postiglione (32’st Lodovici), Patané (40’pt Zeppieri), Catena, Casciano, Scipioni (32’st Aloisi), Gatto (21’st Amore). A disp.: Di Carlo, Morleo, Palazzese, Faiella, Berardi, Andreassi, Gallucci, Di Dio. All.: Memushaj

Benevento: Esposito, Panzarino, Valentino, Prisco (39’st Carriola), Vottari (39’st Eletto), Veltri, Di Martino (31’st Di Serio), Pellegrino, Malva, Altamura (15’st Rossi), Pengue (31’st Aronica). A disp.: Bonagura, Marrone, Szymanski, Palma. All.: Scarlato

Arbitro: Luongo di Napoli. Assistenti: Cataneo di Foggia e Fedele di Lecce

Marcatori: 24’st Colarelli (P), 41’st Veltri su rig. (B), 47’st Rossi (B)

Vittoria di grande importanza per la Primavera del Benevento che ha espugnato il campo del Pescara in rimonta. Il primo tempo è terminato 0-0, poi i padroni di casa sono riusciti a passare in vantaggio al 24' con Colarelli. I giallorossi hanno trovato il pareggio al 41' grazie a un calcio di rigore di Veltri. A pochi istanti dalla fine è arrivato il vantaggio sannita con Rossi che ha permesso alla Strega di ottenere tre punti d'oro in chiave play off. È un successo che vale doppio, soprattutto se si considerano le fatiche dei giallorossi dopo l'intensa partecipazione al torneo di Viareggio. Nella prossima giornata ci sarà il derby con la Salernitana all'Avellola.

Primavera 2, i risultati della 24^ giornata:

Ascoli-Ternana 3-1

Crotone-Lazio 1-1

Imolese-Monopoli 0-1

Pescara-Benevento 1-2

Salernitana-Perugia 2-2

Spezia-Pisa 1-0

Virtus Entella-Reggina 2-1

Viterbese-Cosenza

Primavera 2, la classifica:

Lazio 52

Ascoli 48

Benevento 43

Virtus Entella 41

Spezia 41

Cosenza 38

Pisa 36

Pescara 35

Crotone 34

Perugia 31

Monopoli 30

Viterbese 25

Imolese 23

Salernitana 21

Reggina 20

Ternana 18