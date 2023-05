Primavera 2, ai play off sarà Venezia-Benevento Definito il quadro dei quarti di finale: giallorossi in campo il 20 maggio

Si è chiuso il sipario sulla stagione regolare del campionato Primavera 2. La compagine giallorossa ha perso quest'oggi in casa dello Spezia con il punteggio di 4-1, ma si tratta di un risultato ininfluente ai fini della classifica in quanto la truppa di Scarlato si è qualificata alle fasi finali con una giornata d'anticipo, chiudendo al quarto posto. L'avversaria dei giallorossi sarà il Venezia, formazione che ha chiuso al terzo posto nel girone A con 61 punti in classifica. Il match sarà di sola andata (con eventuali supplementari e rigori) e si giocherà in terra lagunare il prossimo 20 maggio: la vincente se la vedrà in semifinale contro una tra Ascoli e Spal.

QUARTI DI FINALE

Parma-Cosenza

Venezia-Benevento

Ascoli-Spal

Virtus Entella-Monza

Già promosse: Genoa e Lazio