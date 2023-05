Primavera, Scarlato saluta il Benevento L'annuncio del tecnico che lascia i colori giallorossi dopo quattro anni

Gennaro Scarlato saluta il Benevento Calcio. A renderlo noto è stato lo stesso allenatore attraverso un post scritto su Facebook: "Si conclude la mia esperienza a Benevento, dopo quattro stagioni e dopo aver raggiunto una storica qualificazione ai play off del campionato Primavera. Grazie a tutti". Più che positivi i risultati ottenuti da Scarlato in giallorosso, compiendo un percorso che ha permesso al vivaio di raccogliere degli ottimi frutti. Probabile, a questo punto, che il tecnico possa lanciarsi nell'avventura in una prima squadra.