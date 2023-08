Benevento, comincia la stagione della Primavera Primi allenamenti all'Avellola per la formazione guidata da Rocco

La Primavera ha cominciato la preparazione in vista del prossimo campionato. I giallorossi guidati da Rocco hanno dato il via agli allenamenti, con il Benevento che parteciperà al Primavera 2. La retrocessione in serie C, quindi, non ha condizionato la presenza della Strega alla seconda categoria del massimo campionato giovanile. Lo stesso non si può dire per le altre formazioni del vivaio che affronteranno le altre società di terza serie. Gli allenamenti dell'under 17 inizieranno il prossimo 8 agosto, mentre le under 16 e 15 scenderanno in campo all'Avellola il 17 agosto.